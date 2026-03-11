Konferencja prasowa

Papszun: Pół ligi jest zagrożone spadkiem

Marek Papszun | fot. Woytek / Legionisci.com
- W tej chwili wyjście ze strefy spadkowej nie ma aż tak dużego znaczenia. Ważna jest liczba punktów i kto punktuje. Bo jak forma jest słaba i nie ma dużo punktów, to jest coraz większa presja na zespołach, którym nie idzie, a tych zespołów w walce o utrzymanie jest bardzo dużo, na tę chwilę pewnie pół ligi jest zagrożone spadkiem - mówi przed meczem z Radomiakiem Radom trener Legii Warszawa, Marek Papszun. 

- Nie wiadomo, co będzie za 5 kolejek, bo wygranie trzech meczów bardzo mocno promuje w tabeli, a z kolei trzy porażki mogą powodować zamieszanie w dolnych rejonach tabeli. Górnik przegrał dwa mecze, a awansował w tabeli - to pokazuje obraz tej ligi. Każdy z każdym może wygrać - to już standard i wiemy o tym. Nie ma polaryzacji w tabeli. Nie patrzę przez pryzmat miejsca w tabeli, tylko czy się rozwijamy, czy mamy zmianę w kolejnych meczach i czy forma punktowa idzie w górę. Jest jeszcze 30 punktów do zdobycia, w tabeli jest ścisk. Wszystko się miesza. Ważne, żeby po meczu z Radomiakiem mieć 31 punktów i 9 kolejek do końca, a wtedy pójdziemy do góry. Wierzę w to. 


 


O Radomiaku

- Radomiak to mocno medialny dziś klub, ale w kontekście meczu to zamieszanie i zmiana trenera nie mają znaczenia. Zawodnicy wyjdą na boisko i będą chcieli wygrać, a mają ku temu narzędzia. Zespół był już powtarzalny, widać było, że wie, co chce robić na boisku i jak grać i ten kierunek będzie zachowany, bo w tak krótkim czasie trudno spodziewać się zmian. Będą może zmiany kadrowe, bo kadra jest szeroka. Spodziewam się trudnego meczu, boisko też nie jest najlepsze i to dla drużyn preferujących grę w piłkę może być utrudnieniem. Będziemy gotowi do gry w warunkach, jakie nam zaproponuje gospodarz. 


Lepsza gra w obronie

- Jestem wyjątkowo zadowolony, że zagraliśmy ostatnio na 0 z tyłu, bo to pierwza taka sytuacja i mieliśmy z tym problem. Jeśli nie tracisz bramki, to masz przynajmniej remis, a to z kolei przybliża cię do zwycięstwa. Zawsze stworzymy jakieś sytuacje i coś strzelimy. Gra na 0 z tyłu jest bardzo ważna. Broniliśmy dobrze w ostatnim meczu, w poprzednim też. Nie sprowadzałbym tego wyłącznie do obrony stałych fragmentów, ale do coraz lepszej gry w defensywie. Przeciwnicy generalnie nie tworzą wielu sytuacji, to jest na poziomie 1-2. Jesteśmy coraz mocniejsi pod tym względem. Pracujemy nad stałymi fragmentami, odpowiadają za to dwie osoby - Inaki Astiz i Artur Węska. 


Sytuacja kadrowa

- Nasza sytuacja kadrowa trochę się poprawiła - wracają Wszołek, Arreiol i Żewłakow, ale wypadł Colak, który doznał urazu w ostatnim meczu i nie będzie do dyspozycji. 



Komentarze (4)

ws - 29 minut temu, *.play.pl

Ważne żeby zdobywać regularnie punkty a cud się wydarzy🤣. Jeśli przyjdzie ponownie seria porażek to znajdziemy się w sytuacji, o której marzy cała Polska i malutka część Warszawy

odpowiedz
Mateusz - 50 minut temu, *.orange.pl

Tak spłaszczonej tabeli nie pamiętam od lat... Ale w naszej sytuacji to dobrze.

odpowiedz
Taka prawda - 52 minuty temu, *.net.pl

Oczywiście, że poł Ligii może spaść...Niemniej Legia nigdy nie powinna być w cos takiego wmieszana! Poza tym, dosyć usprawiedliwiania. Miałeś cały okres przygotowawczy, zawodników nie masz gorszych od Lubina, Kielc, czy Rakowa.

odpowiedz
Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl

Biorąc pod uwagę jaka zawierucha przeszła teraz przez Radomiaka ( Feio i Capita) , to nie będzie lepszego momentu na wygranie wreszcie jakiegoś meczu na wyjeździe.

odpowiedz
