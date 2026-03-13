25. kolejka Ekstraklasy. Podział punktów w Radomiu

Trwa 25. kolejka Ekstraklasy. W piątek Bruk-Bet przegrał z Motorem i pomału staje się głównym kandydatem do spadku. Legia wywiozła tylko 1 punkt z Radomia i kontynuuje serię bez wyjazdowej wygranej, która trwa od 27 lipca ubiegłego roku. 

W sobotę Jagiellonia zagra z Piastem, a GKS z Lechią. Cracovia zmierzy się natomiast z Wisłą - oba zespoły nie wygrały od początku lutego. W niedzielę odbędzie się bardzo ważne dla układu strefy spadkowej spotkanie pomiędzy Arką i Widzewem. Tego samego dnia aktualny lider, Zagłębie, podejmować będzie trzeciego w tabeli Lecha. Górnik natomiast zmierzy się z Rakowem. Na zakończenie kolejki Korona pojedzie do Szczecina. 


 


25. kolejka:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2 Motor Lublin
Radomiak Radom 1-1 Legia Warszawa


Sobota, 14.03.

godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 GKS Katowice - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Wisła Płock (C+ Sport 3)


Niedziela, 15.03.

godz. 12:15 Arka Gdynia - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Zagłębie Lubin - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 16.03.

godz. 19:00 Pogoń Szczecin - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
Znawca - 9 godzin temu, *.interkam.pl

Do czego nadaje się ta nasza ekstraklasa?Patrząc po wczorajszych wynikach naszych pucharowiczów ze średniakami europejskimi,którzy są dwie klasy lepsi pilkarsko,w budowaniu gry. I Legia grająca w tej lidze z kontry i walcząca o utrzymanie.🙈Puchar biedry to wszystko na co stać nasze zespoły i to tylko w fazie ligowej,bo już w fazie pucharowej baty jak leci.Po co Rakowowi taki Tomczyk jak oni większość meczu stoją w swoim polu karnym.Super taktyka młodego, zdolnego przedstawiciela PMS.👏 Najgorsze,że wiekszość ligi gra podobnie,może poza Lechią i Jagą.A to, co proponuje Papszun w Legii to tak naprawde wstyd! LEGIA powinna gnieść kazdego w tej nędznej lidze i zamykać w polu karnym,a nie stawiać rygiel przed swoją bramką,a my się zastanawiamy czy ogramy Radomiaka.Za tego trenera nie pójdą do przodu,tak samo jak i Rakow nie poszedł,mimo bardzo dużych nakładów na transfery.Takie Bodo niszczy kazdego w LM i nawet nie są w rytmie meczowym,bo nie grają ligi,a tu w eklapie mimo bardzo dużej kasy nie ma jednego zespolu na poziomie.I potem się dziwić że między szóstym,a ostatnim miejscem jest 11 pkt różnicy,że liga wyrównana,pół ligi zagrożonej spadkiem jak mówi nasz mędrzec.Samo przeciętniactwo i cienizna.Nie ma czym się się zachwycać,dlatego ograniczam ogladanie tej paraolimpiady,gdzie liderem jest Zagłębie Lubin.😂Za dużo w tej lidze Misiurów,Szwarg i innych szamanów-wizjonerów,za mało kreatywnych trenerów jak Siemieniec czy Carver.Dziś tylko Legię obejrze i w poniedziałek Pogoń ze scyzorykami.Pogoda się piękna robi,szkoda weekendu na ten antyfutbol.😁

Sadi - 9 godzin temu, *.209.27

@Znawca: chcesz o tym porozmawiać?😜

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl

@Sadi: taa,referat mogę napisać. 😜

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
więcej filmów
