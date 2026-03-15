25. kolejka Ekstraklasy. Ścisk w tabeli

Trwa 25. kolejka Ekstraklasy. W piątek Bruk-Bet przegrał z Motorem i pomału staje się głównym kandydatem do spadku. Legia wywiozła tylko 1 punkt z Radomia i kontynuuje serię bez wyjazdowej wygranej, która trwa od 27 lipca ubiegłego roku.
W sobotę Jagiellonia niespodziewanie przegrała u siebie z Piastem. Cracovia natomiast uległa Wiśle, która przełamała złą serię. W niedzielę odbędzie się bardzo ważne dla układu strefy spadkowej spotkanie pomiędzy Arką i Widzewem. Tego samego dnia aktualny lider, Zagłębie, podejmować będzie trzeciego w tabeli Lecha. Górnik natomiast zmierzy się z Rakowem. Na zakończenie kolejki Korona pojedzie do Szczecina.
25. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2 Motor Lublin
Radomiak Radom 1-1 Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok 1-2 Piast Gliwice
GKS Katowice 2-0 Lechia Gdańsk
Cracovia 1-2 Wisła Płock
Niedziela, 15.03.
godz. 12:15 Arka Gdynia - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Zagłębie Lubin - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 16.03.
godz. 19:00 Pogoń Szczecin - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
