25. kolejka Ekstraklasy. Ścisk w tabeli

W sobotę Jagiellonia niespodziewanie przegrała u siebie z Piastem. Cracovia natomiast uległa Wiśle, która przełamała złą serię. W niedzielę odbędzie się bardzo ważne dla układu strefy spadkowej spotkanie pomiędzy Arką i Widzewem. Tego samego dnia aktualny lider, Zagłębie, podejmować będzie trzeciego w tabeli Lecha. Górnik natomiast zmierzy się z Rakowem. Na zakończenie kolejki Korona pojedzie do Szczecina.

Trwa 25. kolejka Ekstraklasy. W piątek Bruk-Bet przegrał z Motorem i pomału staje się głównym kandydatem do spadku. Legia wywiozła tylko 1 punkt z Radomia i kontynuuje serię bez wyjazdowej wygranej, która trwa od 27 lipca ubiegłego roku.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Bądzmy szczerzy, sytuacja jest dramatyczna, przed nami meczd z czołówką z którą od lat nie potrafimy wygrywać. Teraz tylko cud nas uratuje.



Mioduski ty k... pie...lona! odpowiedz

F...tek - 9 godzin temu, *.161.230 Ku…wa robi się nieciekawie w tabeli. Remisy nic nie dają, nawet taki Piast potrafi wygrać na wyjeździe jak ma nóż na gardle. A grajki Legii tylko pieprzą przed kamerami, że jest niedosyt i trza wyciągnąć wnioski. W każdym kolejnym niewygranym meczu jest to samo. W drugiej połowie człapali po boisku jakby im się grać nie chciało. Przed nami jeszcze trudniejsi przeciwnicy a my ze słabym Radomiakiem nie potrafimy wygrać. odpowiedz

DamianChicago - 16 godzin temu, *.myvzw.com Ależ tutaj płacz i lament… (tutaj i na tej drugiej stronie)… Wiecie, że kibice innych drużyn wchodzą na strony Legii i mają bekę, jak to “kibice” Legii do obsrani… otóż nie wszyscy! Wystarczy wygrać ze zmęczonym Rakowem i jesteśmy w kontakcie 3 punktowym z połowa ligi i wtedy żadne “spółdzielnie i układy” nie dadzą rady, bo nie będzie nawet matematycznych szans. Więcej wiary! Wszyscy na Rakow! Z mojej rodziny będzie 5 osób, a mają wszyscy ponad 300km. Do boju Legio! odpowiedz

Wolfik - 16 godzin temu, *.mm.pl Słowa trenera Papszuna bezpośrednio po meczu w Radomiu "Kur....mać" mówią wszystko. Samymi remisami na wyjazdach nie uratujemy ligi.



@Rumajs: Kolego, mówiłem - nie myśl życzeniowo. Ani my nie ograliśmy Radomiaka, ani będąca w wyraźnym kryzysie Jaga nie ograła Piasta. Trzeba liczyć na siebie takie mecze jak w Radomiu przepychać na swoją korzyść. odpowiedz

Sidik - 17 godzin temu, *.centertel.pl Kurde zaczyna to wygladac tragicznie. Już nie słabo ale powoli zaciska nam się pętlą...jak nie zaczniemy wygrywać niestety mamy spadek. Remisami nie uratujemy ligi. odpowiedz

sylvano82@o - 18 godzin temu, *.orange.pl Gdzie ten rozchwytywany wspaniały trener Siemieniec odpowiedz

Robal - 18 godzin temu, *.centertel.pl Już jest 0:2 to jest spółdzielnia i Legia powinna sobie zdać z tego sprawę i musi w każdym meczu walczyć heroicznie o zwycięstwo jak o życie. Wczoraj Legia grała praktycznie tylko przez 1 połowę.W takiej sytuacji kiedy jest jawny układ to system zwycięstwo u siebie i remis na wyjeździe nie wystarczy. odpowiedz

Olomanolo - 18 godzin temu, *.play.pl Źle to widzę Piast prowadzi 0-1 z jagą odpowiedz

Robal - 18 godzin temu, *.centertel.pl Piast wygrywa do przerwy z Jagielonią niestety wygląda na to ,że ci którzy pisali o spółdzielni mieli rację. Legia nie punktuje wcale tak źle ale ciągle jest w strefie spadkowej bo najpierw cuda Płocku Wisły z Arką , a teraz w Białymstoku. Oczywiście jest to bardzo zła informacja bo jeżeli naprawdę mamy do czynienia ze spółdzielnią to mamy przej.... odpowiedz

Wolfik - 16 godzin temu, *.mm.pl @Robal: Demonizujesz ligę. Żadna spółdzielnia. Wyniki można było przewidzieć: Jaga dołuje po Flonencji, Płock jest w głębokim kryzysie (pięć porażek z rzędu). Trzeba wygrywać a nie tworzyć teorie z d.... odpowiedz

cymes historia - 15 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Dziwnym przypadkiem na Legię świeżo po meczu we Florencji po 120 minutach jakoś się zmobilizowali i mieli poprzeczkę przy wyniku 2:0. Tak bardzo się z nami szarpali żebyśmy nic nie strzelili ,że sami do bramki z piłką powpadali. Jagielonia się zesra , a nie pomoże Legii w utrzymaniu. Podłożą się każdemu. Tak się składa ,że podkładają się każdemu kto rywalizuje z Legią w walce i utrzymanie czyli z Lechią i teraz z Piastem praktycznie bez walki. Popatrz sobie na wypowiedzi piłkarzy różnych klubów ,że mogą grać wszędzie byle nie w Legii. Jesteśmy persona non grata w tej lidze. Rozumiem kolego ,że masz niewiele lat ale niektórzy pamiętają spółdzielnie przeciwko Legii klubów śląskich w latach 70 i późniejszych. Nie bądźmy naiwni. Te czasy wracają i trzeba to nagłaśniać w mediach. odpowiedz

Wolfik - 15 godzin temu, *.mm.pl @cymes historia: Rzeczywiście, te pięćdziesiat parę lat które mam to nie wiele....Z jednym się zgodzę, nikt nam nie pomoże i trzeba liczyć na siebie. Było Jage ograć. Wiem, że najwygodniej mówić o czarach i innych spółdzielniach i udawać pokrzywdzonych przez los i wszystkich dookoła. Ale było również zatrudnić trenera po zwolnieniu rumuńskiego sabotażysta, było też wzmocnić skład czy nie tracić idiotycznie goli w ten sam sposób. Jesteśmy sami sobie winni miejsca w którym jesteśmy. Nie szukajmy wymówek, układów i innych cudów bo to staje się żałosne. Nikt w lidze nikomu niczego za darmo nie da, każdy walczy o swoje. odpowiedz

Wolfik - 14 godzin temu, *.centertel.pl @cymes historia: Wiesz, można też powiedziec, że Jaga widząc nasza indolencja nie zamknęła meczu do przerwy wynikiem 4:0 ( a mogła i powinna), a potem wyręczyła naszych napastników sama sobie strzelając podarowała nam punkt 🙂. odpowiedz

cymes historia - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Ja nie piszę,że obecna sytuacja to nie jest wina złego zarządzania klubu bo jest. W stu procentach Legia sama sobie na to zapracowała.Piszę tylko o pewnym zjawisku ,który miał miejsce ,ma miejsce i będzie miał miejsce. Liga zobaczyła naszą słabość i poczuła krew , a Legia z różnych powodów nie należy do ulubieńcow piłkarskiej Polski. odpowiedz

Wolfik - 12 godzin temu, *.play.pl @cymes historia: Kolego, a taka Arka jest kochana w kraju? A Widzew? A Gliwice są? Albo Lechia? Naprawdę, nie dorabiajmy jakiś nieziemskich teorii...Myślę, że prawda jest bardzo przyziemna - jeśli nie będziemy punktować, spadniemy. Nikt nikomu się nie podłoży, bo każdy klub walczy o swoje. odpowiedz

gutek - 14.03.2026 / 07:34, *.play.pl dobry remis dla obu drużyn odpowiedz

Jano - 13.03.2026 / 23:56, *.orange.pl Jak Widzew wygra z Arką to rezerwujcie transport na wyjazdy do Rzeszowa czy innych Nieciecz! odpowiedz

Sadi - 14.03.2026 / 07:04, *.209.27 @Jano: no właśnie lepiej niech wygra Widzew niż szparka arka jest słaba i obok Niecieczy murowany kandydat do spadku odpowiedz

Wolfik - 16 godzin temu, *.mm.pl @Sadi: Sęk w tym, że jest jeszcze trzecie miejsce spadkowe. I jak nie będziemy wygrywać na wyjazdach.... odpowiedz

Sadi - 4 godziny temu, *.209.27 @Wolfik: spokojnie nie spadniemy a gadania o spółdzielniach to bajki z mchu i paproci jak niektórzy piszą że Jaga odpuściła tak jasne odpuściła kosztem mistrzostwa ja tam patrzę ile nam brakuje do 4 miejsca odpowiedz

Znawca - 13.03.2026 / 13:44, *.interkam.pl Do czego nadaje się ta nasza ekstraklasa?Patrząc po wczorajszych wynikach naszych pucharowiczów ze średniakami europejskimi,którzy są dwie klasy lepsi pilkarsko,w budowaniu gry. I Legia grająca w tej lidze z kontry i walcząca o utrzymanie.🙈Puchar biedry to wszystko na co stać nasze zespoły i to tylko w fazie ligowej,bo już w fazie pucharowej baty jak leci.Po co Rakowowi taki Tomczyk jak oni większość meczu stoją w swoim polu karnym.Super taktyka młodego, zdolnego przedstawiciela PMS.👏 Najgorsze,że wiekszość ligi gra podobnie,może poza Lechią i Jagą.A to, co proponuje Papszun w Legii to tak naprawde wstyd! LEGIA powinna gnieść kazdego w tej nędznej lidze i zamykać w polu karnym,a nie stawiać rygiel przed swoją bramką,a my się zastanawiamy czy ogramy Radomiaka.Za tego trenera nie pójdą do przodu,tak samo jak i Rakow nie poszedł,mimo bardzo dużych nakładów na transfery.Takie Bodo niszczy kazdego w LM i nawet nie są w rytmie meczowym,bo nie grają ligi,a tu w eklapie mimo bardzo dużej kasy nie ma jednego zespolu na poziomie.I potem się dziwić że między szóstym,a ostatnim miejscem jest 11 pkt różnicy,że liga wyrównana,pół ligi zagrożonej spadkiem jak mówi nasz mędrzec.Samo przeciętniactwo i cienizna.Nie ma czym się się zachwycać,dlatego ograniczam ogladanie tej paraolimpiady,gdzie liderem jest Zagłębie Lubin.😂Za dużo w tej lidze Misiurów,Szwarg i innych szamanów-wizjonerów,za mało kreatywnych trenerów jak Siemieniec czy Carver.Dziś tylko Legię obejrze i w poniedziałek Pogoń ze scyzorykami.Pogoda się piękna robi,szkoda weekendu na ten antyfutbol.😁 odpowiedz

Sadi - 13.03.2026 / 14:00, *.209.27 @Znawca: chcesz o tym porozmawiać?😜 odpowiedz

Znawca - 13.03.2026 / 17:31, *.interkam.pl @Sadi: taa,referat mogę napisać. 😜 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.