Przed nami 25. kolejka Ekstraklasy. W piątek ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Radomiakiem i Legią. W sobotę Jagiellonia zagra z Piastem, a GKS z Lechią. Cracovia zmierzy się natomiast z Wisłą - oba zespoły nie wygrały od początku lutego. 

W niedzielę odbędzie się bardzo ważne dla układu strefy spadkowej spotkanie pomiędzy Arką i Widzewem. Tego samego dnia aktualny lider, Zagłębie, podejmować będzie trzeciego w tabeli Lecha. Górnik natomiast zmierzy się z Rakowem. Na zakończenie kolejki Korona pojedzie do Szczecina. 


 


25. kolejka:


Piątek, 13.03.

godz. 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 14.03.

godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 GKS Katowice - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Wisła Płock (C+ Sport 3)


Niedziela, 15.03.

godz. 12:15 Arka Gdynia - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Zagłębie Lubin - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 16.03.

godz. 19:00 Pogoń Szczecin - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)






