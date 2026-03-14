Eurobus Przemyśl 3-4 Legia Warszawa. Wygrana z liderem!

W meczu 24. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali z liderem, Eurobusem Przemyśl 4-3. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. To pierwsza porażka Eurobusu we własnej hali w tym sezonie, a łącznie dopiero druga.

REKLAMA

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 marca o godzinie 19:30, kiedy w ramach 1/2 finału Pucharu Polski zmierzą się z Rekordem Bielsko-Biała.





Niespodziewanie Legia wyszła na prowadzenie już w 2. minucie, kiedy to z bliskiej odległości piłkę do bramki wpakował Eric Sylla. W 7. minucie strzałem obok bramkarza na 2-0 podwyższył Władysław Tkaczenko. W 13. minucie było już 3-0 po strzale Oskara Szczepańskiego, a na półtorej minuty przed przerwą skutecznie wykonanym przedłużonym rzutem karnym wynik na 1-3 ustalił Ruben Santos.





Choć to gospodarze atakowali bez przerwy, legioniści podwyższyli na 4-1. W ostatnich minutach gospodarze grali z lotnym bramkarzem, co zaowocowało dwoma trafieniami w 38. minucie i mieliśmy już 3-4.









Eurobus Przemyśl 3-4 (1-3) Legia Warszawa

0-1 - 1:06 Eric Sylla

0-2 - 6:47 Władysław Tkaczenko

0-3 - 12:41 Oskar Szczepański

1-3 - 18:29 Ruben Santos

1-4 - 24:36 Eric Sylla

2-4 - 37:01 Henrique De Souza

3-4 - 37:32 Henrique De Souza





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 21. Oskar Szczepański





Eurobus: 12. Roman Kołtok, 4. Leo Santana, 38. Ruben Santos, 11. Henrique De Souza, 78. Daniłł Abakszyn

rezerwa: 19. Krzysztof Iwanek, 77. Paweł Palko, 7. Tiago Correia, 9. Artem Fareniuk. 13. Jarosław Łebid, 23. Oskar Dmochewicz. 29. Nazar Szwed, 79. Bruno Henrique





żółte kartki: Iwanek, Santos - Żmijewskij, Sylla, Możejko, Alamikkotervo





Centrum informacji o futsalowej Legii

