Wyniki 24. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 24. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, który w sobotę doznał porażki z Legią. Była to pierwsza przegrana tego zespołu na własnym parkiecie w sezonie. Legia zajmuje aktualnie 7. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 21-22 marca.
24. kolejka:
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 7-2 Futsal Świecie
Widzew Łódź 3-3 Śląsk Wrocław
Eurobus Przemyśl 3-4 (1-3) Legia Warszawa
Piast Gliwice 7-1 AZS UŚ Katowice
Futsal Leszno 7-2 Ruch Chorzów Futsal
Red Dragons Pniewy 0-4 Rekord Bielsko-Biała
BSF Bochnia 4-5 FC Toruń
Dreman Opole Komprachcice 2-3 Constract Lubawa
