22. kolejka III ligi: Legia kontynuuje serię

W weekend rozegrano mecze 22. kolejki III ligi. Legia II Warszawa odniosła kolejne zwycięstwo i pewnie prowadzi w tabeli.
Było to już ósme zwycięstwo stołecznego zespołu z rzędu i jednocześnie 15. ligowy mecz bez porażki z rzędu. Drugie miejsce w tabeli zajmuje Warta Sieradz.
Wyniki 22. kolejki:
Legia II Warszawa 4-1 (2-1) KS Wasilków
Ząbkovia Ząbki 0-1 (0-0) Jagiellonia II Białystok
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-1 (1-1) Warta Sieradz
ŁKS Łomża 1-2 (0-2) Wisła II Płock
Mławianka Mława 2-2 (1-1) KS CK Troszyn
Olimpia Elbląg 0-1 (0-0) GKS Wikielec
Wigry Suwałki 7-0 (3-0) Znicz Biała Piska
GKS Bełchatów 2-1 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Widzew II Łódź 6-0 (3-0) Broń Radom
