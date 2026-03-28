U-17: Polska 4-0 Słowacja. Grali legioniści

Mikołaj Ciura
W drugim meczu rozgrywanego w Polsce turnieju grupy 7 dywizji A II rundy eliminacji mistrzostw Europy 2026 reprezentacja Polski U-17 wygrała 4-0 ze Słowacją. Do przerwy Polacy prowadzili 2-0. Pełne 90 minut na boisku spędził obrońca Legii Warszawa, Bartosz Korżyński.

W 68. minucie na placu gry pojawił się także drugi z powołanych legionistów - Aleksander Wyganowski. "Biało-czerwoni" zajmują 3. miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, a w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Chorwacją (31 marca, 16:00, Opole).


 


eME U-17: Polska 4-0 (2-0) Słowacja

1-0 - 5' Philip Buchta

2-0 - 6' Bartosz Szywała

3-0 - 55' Bartosz Szywała (k)

4-0 - 57' Zachary Zalewski


Polska: 22. Kuba Bochniarz - 5. Bartosz Korżyński, 4. Kacper Cecuła (81' 23. Aleksander Klimkiewicz), 16. Hubert Janyszka - 7. Zachary Zalewski, 17. Adam Hańćko, 8. Patryk Prajsnar (68' 6. Aleksander Wyganowski), 18. Philip Buchta, 10. Bartosz Szywała (68' 11. Piotr Bartczak) - 9. Marcel Płocica (81' 20. Natan Ława), 19. Hubert Smyrak (76' 21. Antoni Kapusta)


Słowacja: 1. Dušan Perniš - 16. Mark Cingel (81' 15. Michal Saxa), 5. Matúš Ivan (64' 2. Lukáš Líška), 4. Tomáš Ďurko, 3. Tomáš Zemko - 11. Tomáš Bojčík (65' 20. Mário Charamza), 8. Peter Iuhanyak (78' 14. Michal Duraj), 6. Samo Fouky (65' 17. Jakub Koščo), 7. Matúš Tomáško - 13. Marco Prekop, 10. Leo Hofstädter


żółte kartki: Korżyński, Płocica - Ďurko, Cingel, Koščo, Saxa



więcej filmów
