U-17: Polska 1-1 Chorwacja. Grali legioniści

W ostatnim meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-17 zremisowała w Opolu z Chorwacją 1-1. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. "Biało-czerwoni" z czterema punktami na koncie zajęli 3. miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i nie wywalczyli awansu do turnieju finałowego.

W wyjściowym składzie znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Bartosz Korżyński, który rozegrał pełny mecz. W 75. minucie na murawie pojawił się drugi z powołanych legionistów - Aleksander Wyganowski.













eME U-17: Polska 1-1 (1-0) Chorwacja

1-0 - 38' Philip Buchta

1-1 - 73' Jakov Dedić





Polska: 22. Kuba Bochniarz - 5. Bartosz Korżyński, 4. Kacper Cecuła, 16. Hubert Janyszka (75' 3. Patrick Stachow) - 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 18. Philip Buchta (75' 6. Aleksander Wyganowski), 17. Adam Hańćko (60' 11. Piotr Bartczak), 10. Bartosz Szywała (75' 20. Natan Ława) - 9. Marcel Płocica, 19. Hubert Smyrak (69' 21. Antoni Kapusta)





Chorwacja: 1. Lovro Lojen - 13. Luka Posavec (46' 2. Lovro Trupčević), 14. Vito Sablić, 5. Karlo Zirdum, 3. Filip Tolić - 10. Jona Benkotić (90' 20. Mihael Kelava), 16. Marin Modrić, 6. Matej Miličić, 18. Dino Beader Trajanovski (46' 8. Juraj Frigan), 11. Nik Žužić Škafar (89' 7. Luka Radić) - 19. Jakov Dedić (86' 9. Toni Ruso)





żółte kartki: Szywała, Zalewski, Janyszka, Cecuła - Posavec, Sablić