Reprezentacja

U-17: Polska 1-1 Chorwacja. Grali legioniści

fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
W ostatnim meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-17 zremisowała w Opolu z Chorwacją 1-1. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. "Biało-czerwoni" z czterema punktami na koncie zajęli 3. miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i nie wywalczyli awansu do turnieju finałowego. 

REKLAMA

W wyjściowym składzie znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Bartosz Korżyński, który rozegrał pełny mecz. W 75. minucie na murawie pojawił się drugi z powołanych legionistów - Aleksander Wyganowski


 


eME U-17: Polska 1-1 (1-0) Chorwacja

1-0 - 38' Philip Buchta

1-1 - 73' Jakov Dedić


Polska: 22. Kuba Bochniarz - 5. Bartosz Korżyński, 4. Kacper Cecuła, 16. Hubert Janyszka (75' 3. Patrick Stachow) - 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 18. Philip Buchta (75' 6. Aleksander Wyganowski), 17. Adam Hańćko (60' 11. Piotr Bartczak), 10. Bartosz Szywała (75' 20. Natan Ława) - 9. Marcel Płocica, 19. Hubert Smyrak (69' 21. Antoni Kapusta)


Chorwacja:  1. Lovro Lojen - 13. Luka Posavec (46' 2. Lovro Trupčević), 14. Vito Sablić, 5. Karlo Zirdum, 3. Filip Tolić - 10. Jona Benkotić (90' 20. Mihael Kelava), 16. Marin Modrić, 6. Matej Miličić, 18. Dino Beader Trajanovski (46' 8. Juraj Frigan), 11. Nik Žužić Škafar (89' 7. Luka Radić) - 19. Jakov Dedić (86' 9. Toni Ruso)


żółte kartki: Szywała, Zalewski, Janyszka, Cecuła - Posavec, Sablić



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.