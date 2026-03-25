U-19: Polska 1-1 Irlandia. Przybyłko dał remis

Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała 1-1 z rówieśnikami z Irlandii. Spotkanie rozegrano w Szkocji w ramach turnieju grupy 2 dywizji A I rundy eliminacji mistrzostw Europy 2027. W spotkaniu wystąpiło trzech legionistów, którzy rozegrali całe spotkanie - Mateusz Lauryn, Pascal Mozie oraz Filip Przybyłko. Ostatni z wymienionych dał remis biało-czerwonym strzelając na 1-1 w 65. minucie spotkania.

REKLAMA

U-19: Polska 1-1 Irlandia

0-1 13' Rory Finneran

1-1 65' Filip Przybyłko


Polska: 1. Hubert Charuży - 2. Mateusz Cegliński, 4. Patryk Mackiewicz, 3. Mateusz Lauryn - 13. Jakub Zawadzki (80' 9. Filip Skorb), 16. Pascal Mozie, 20. Filip Przybyłko, 10. Sammy Dudek (63' 21. Antoni Burkiewicz), 11. Tymoteusz Gmur (62' 14. Justin Hoy), 18. Jakub Ligocki (46' 17. Krystian Rostek) - 19. Lenard Szczygieł (80' 5. Jan Juśkiewicz).


Irlandia: 1. Alex Noonan - 2. Ryan Butler, 11. Ramón Martos (86' 8. Gavin McAteer), 5. Oisin McDonagh, 4. Finn Sherlock - 20. Brody Lee, 6. Rory Finneran, 9. Kian McMahon-Brown, 7. Grady McDonnell, 10. Christopher Atherton (63' 15. Charles Akinrintayo) - 17. Josh Cullen.


W 70. minucie Kian McMahon-Brown (Irlandia) nie wykorzystał rzutu karnego.


W następnych spotkaniach Polska zagra z Włochami (28 marca, g.12:00, Kirkintilloch) i Szkocją (31 marca, g.20:00, Airdrie).



REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

Czaro - 26.03.2026 / 12:02, *.ynet.pl

U-18 reprezentacja tu jest.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
