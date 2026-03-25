U-19: Portugalia 1-0 Polska. Czerwona kartka Adkonisa

W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-19 przegrała z Portugalią 0-1. Do przerwy było 0-0. W wyjściowym składzie znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Jan Leszczyński.

W 60. minucie na boisku pojawił się Stanisław Gieroba, a chwilę później wszedł Jakub Zbróg. W 68. minucie grę rozpoczęli Mateusz Szczepaniak i Jakub Adkonis. Adkonis został ukarany żółtą kartką, a 4 minuty później zobaczył drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.





U-19: Portugalia 1-0 (0-0) Polska

1-0 - 60' Rodrigo Prata Deusdado Rodrigues













Polska: 1. Mateusz Jeleń, 2. Michał Synoś, 3. Jan Leszczyński, 4. Bright Ede, 6. Maciej Wojciechowski, 17. Kamil Nowogoński (68' 7. Mateusz Szczepaniak), 8. Dominik Sarapata, 11. Fabian Bzdyl (68' 10. Jakub Adkonis), 15. Konrad Ciszek (61' 21. Jakub Zbróg), 14. Adrian Przyborek (80' 23. Michał Smoczyński), 19. Max Pawłowski (60' 9. Stanisław Gieroba)





Portugalia: 1. Diogo Ferreira, 2. Daniel Costa, 13. Rui Silva, 15. Rafael Mota, 3. José Neto, 4. Bernardo Lima (80' 5. Rafael Quintas), 6. Eduardo Felicíssimo, 20. Mateus Mide (59' 17. Rodrigo Prata Deusdado Rodrigues), 7. Sandro Vidigal (80' 19. João Trovisco) 9. Gabriel Silva (59' 11. Anísio Cabral), 10. Flávio Gonçalves (71' 8. Miguel Figueiredo)





żółte kartki: Ciszek, Ede, Synoś, Adkonis

czerwone kartki: Adkonis (w 89. minucie za drugą żółtą)