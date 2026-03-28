Reprezentacja

U-19: Polska 0-1 Anglia. Występ legionistów

fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
W meczu 2. kolejki rozgrywanego w Portugalii turnieju II rundy eliminacyjnej do mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 19 przegrała 0-1 z Anglią. Do przerwy padł bezbramkowy remis, choć "Biało-czerwoni" od 11. minuty grali w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce. Ten rezultat oznacza, że Polacy stracili szanse na awans do turnieju.

Pełne 90 minut w tym meczy zaliczył obrońca Legii, Jan Leszczyński. W wyjściowym składzie znaleźli się także wypożyczony z warszawskiego klubu do Pogoni Grodzisk Maz. Stanisław Gieroba, który z powodów taktycznych opuścił murawę już w 14. minucie oraz wypożyczony do Pogoni Siedlce Jakub Zbróg zmieniony w 79. minucie. W 83. minucie na boisku pojawił się inny legionista wypożyczony do zespołu z Grodziska - Mateusz Szczepaniak. Z powodu pauzy za czerwoną kartkę otrzymaną w poprzednim meczu w kadrze meczowej nie znalazł się Jakub Adkonis. We wtorek 31 marca o godzinie 17:00 na zakończenie eliminacji Polacy zmierzą się jeszcze z reprezentacją Serbii. 


 


eME U-19 2026: Polska 0-1 (0-0) Anglia

0-1 - 86' Shumaira Mheuka


Polska: 1. Mateusz Jeleń - 2. Michał Synoś, 5. Krzysztof Fałowski, 3. Jan Leszczyński - 21. Jakub Zbróg (79' 6. Maciej Wojciechowski), 11. Fabian Bzdyl (46' 8. Dominik Sarapata), 20. Mateusz Dziewiatowski, 18. Bartosz Mazurek, 17. Kamil Nowogoński - 14. Adrian Przyborek (83' 7. Mateusz Szczepaniak), 9. Stanisław Gieroba (14' 15. Konrad Ciszek)


Anglia: 1. Oliver Whatmuff - 18. Brooklyn Nfonkeu (46' 2. Sol Sidibe), 6. Kian Noble, 3. Sam Amissah, 15. Ezra Mayers (63' 16. George Hemmings) - 11. Chris Rigg (80' 20. Harry Howell), 4. Trey Nyoni, 8. Harrison Armstrong (63' 10. Divine Mukasa) - 7. Jesse Derry, 9. Shumaira Mheuka, 17. Rio Ngumoha (80' 19. Sean Neave)


żółte kartki: Mazurek, Sarapata - Nfonkeu, Armstrong


czerwona kartka: Kamil Nowogoński (11. minuta, Polska)



