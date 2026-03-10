Hindrich i Kun w najlepszej jedenastce 24. kolejki

Patryk Kun | fot. Maciek Gronau
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

W ramach 24. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Cracovią 1-0. Po tej kolejce dwóch zawodników Legii zostało wybranych do najlepszej jedenastki. Wyróżnienie otrzymali bramkarz, Otto Hindirch i lewy wahadłowy, Partyk Kun, którzy znacznie przyczynili się do zachowania pierwszego czystego konta od końcówki października.

REKLAMA

Dla obu zawodników stołecznego zespołu jest to pierwsza taka nominacja w obecnym sezonie.


Jedenastka 24. kolejki:

Otto Hindrich (Legia) - Dawid Kocyła (Arka), Damian Michalski (Zagłębie), Konstantinos Sotiriou (Zagłębie), Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice), Patryk Kun (Legia) - Sebastian Kerk (Arka), Rifet Kapić (Lechia), Fran Alvarez (Widzew), Aleksandar Ćirković (Lechia) - Jonatan Braut Brunes (Raków)


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

1234 - 2 minuty temu, *.edu.pl

Kun wyglądał dobrze jak grał w Rakowie za czasów Papszuna i teraz też zaczyna dobrze wyglądać. Leń Vinagre ma dwa wyjścia: wziąć się w końcu do roboty i grać tak jak grał, gdy chciał żebyśmy go wykupili, albo pobierać kosmiczną pensję za siedzenie na ławce. Ciekawe co wybierze 🤔.

odpowiedz
Egon - 7 minut temu, *.waw.pl

Brawo.
Gdybyśmy jeszcze zamiast Colaka i Rajovica mieli z przodu konkretnego napastnika, to byłoby dużo łatwiej.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.orange.pl

Kolejka z bardzo małą liczbą sytuacji, ale czemu akurat nasz bramkarz, który nie miał NIC do obrony ponad stan ląduje w jedenastce kolejki? To już prędzej bym tu widział Strączka z Gieksy, a pewnie w innych meczach też ktoś się wyróżnił mocniej.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.