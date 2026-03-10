Hindrich i Kun w najlepszej jedenastce 24. kolejki

W ramach 24. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Cracovią 1-0. Po tej kolejce dwóch zawodników Legii zostało wybranych do najlepszej jedenastki. Wyróżnienie otrzymali bramkarz, Otto Hindirch i lewy wahadłowy, Partyk Kun, którzy znacznie przyczynili się do zachowania pierwszego czystego konta od końcówki października.

Dla obu zawodników stołecznego zespołu jest to pierwsza taka nominacja w obecnym sezonie.





Jedenastka 24. kolejki:

Otto Hindrich (Legia) - Dawid Kocyła (Arka), Damian Michalski (Zagłębie), Konstantinos Sotiriou (Zagłębie), Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice), Patryk Kun (Legia) - Sebastian Kerk (Arka), Rifet Kapić (Lechia), Fran Alvarez (Widzew), Aleksandar Ćirković (Lechia) - Jonatan Braut Brunes (Raków)







