Urbaniak: Wybierałem klub pod kątem liczby meczów w europucharach

Śląsk Wrocław pozyskał przed sezonem 2025/26 podkoszowego Jakuba Urbaniaka, który został wypożyczony z Gran Canarii. Zawodnikiem poważnie interesowała się również Legia. Zawodnik w rozmowie z serwisem zkrainynba.com mówi, dlaczego wybrał ofertę WKS-u.

- Też mi się podobała ta opcja. Legia to klub z dużymi możliwościami. To obecny mistrz Polski, w którym gra mój przyjaciel Andrzej Pluta. Podczas wyboru klubu brałem pod uwagę liczbę występów w europejskich pucharach. Śląsk z racji grania w EuroCup miał tych meczów więcej. Zależało mi na tym, by tych szans było jak najwięcej. Czułem, że wybór Śląska będzie dobry. Nie myliłem się - powiedział zawodnik.