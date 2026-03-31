U-21: Czarnogóra 0-1 Polska. Grali legioniści

W ósmym meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy, które w 2027 roku odbędą się w Albanii i Serbii, reprezentacja Polski U-21 wygrała na wyjeździe z Czarnogórą 1-0. "Biało-czerwoni" ustalili wynik już przed przerwą, a od 61. minuty grali z przewagą jednego zawodnika. Podopieczni selekcjonera Jerzego Brzęczka nadal pozostają jedyną niepokonaną drużyną w swojej grupie.

W wyjściowym składzie Polaków znalazł się Kacper Urbański, który w 74. minucie został zmieniony przez drugiego z powołanych legionistów - Wojciecha Urbańskiego.













eMME: Czarnogóra U-21 0-1 (0-1) Polska U-21

0-1 - 37' Marcel Krajewski





Macedonia: 12. Benjamin Krijestarac - 17. Nikola Vuković, 2. Stefan Melentijević, 4. Marko Franeta (77' 5. Damjan Dakić), 3. Lazar Maraš (83' 22. Stefan Golubović) - 15. Balša Radusinović (60' 23. Nenad Krivokapić), 21. Stefan Đukanović, 18. Danilo Vukanić (60' 8. Nemanja Carević), 10. Vasilije Adžić, 7. Balša Mrvaljević (77' 11. Medo Juković) - 9. Vladimir Perišić





Polska: 1. Marcel Łubik - 19. Marcel Krajewski, 23. Wojciech Mońka, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 15. Filip Kocaba (84' 18. Kacper Duda), 6. Antoni Kozubal - 7. Wiktor Nowak (84' 13. Filip Luberecki), 10. Kacper Urbański (74' 20. Wojciech Urbański), 17. Dawid Drachal (67' 14. Maciej Kuziemka) - 21. Marcel Reguła (74' 9. Daniel Mikołajewski)





żółte kartki: Perišić, Radusinović, Vukanić, Melentijević, Maraš - Drapiński, Duda, Mońka





czerwona kartka: Vladimir Perišić (61. minuta, za drugą żółtą)