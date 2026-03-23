Wypożyczeni: Debiut Banasika w Polonii

Wojciech Banasik doczekał się swojej szansy w Polonii Bytom. W miniony weekend zadebiutował w zremisowanym meczu z GKS Tychy. Na swoją szansę w Świcie Szczecin czeka inny wypożyczony bramkarz Marcel Mendes-Dudziński. Na zapleczu ekstraklasy bolesnej porażki doznała Pogoń Grodzisk Mazowiecki z trzema legionistami w składzie. Coraz bliżej spadku jest Igor Strzałek, którego Termalika przegrała z Lechem Poznań.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 81. minuty w przegranym 1-4 meczu z Lechem Poznań





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 0-3 z Górnikiem Łęczna plasującym się w dolnych rejonach tabeli. Z trzech wypożyczonych legionistów, którzy wystąpili w spotkaniu tylko Stanisław Gieroba rozegrał całe zawody. Jakub Adkonis został zmieniony w 75. minucie spotkania, a Mateusz Szczepaniak przebywał na murawie o pięć minut dłużej. Oliwier Olewiński pauzował z powodu czterech żółtych kartek.





Pogoń Siedlce przegrała 1-2 z walczącym o awans do ekstraklasy Chrobrym Głogów. Bartosz Dembek wybiegł w podstawowym składzie i rozegrał pełne zawody na środku obrony. Natomiast Jakub Zbróg wbiegł na boisko w 55. minucie meczu.





Wojciech Banasik zadebiutował w barwach Polonii Bytom. 19-letni bramkarz rozegrał całe spotkanie przeciwko GKS Tychy, które zakończyło się remisem 1-1.





II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu ze Stalą Stalowa Wola.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia wystąpił w wygranym 1-0 meczu ze Sportingiem Gijon. Został zmieniony w doliczonym czasie gry tuż przed końcem rywalizacji. Wygrał 4 z 6 pojedynków, miał 7 wybić, a także skuteczność podań na poziomie 92% (46/50). Dodatkowo raz próbował zaskoczyć bramkarza rywali.





Skrót meczu Polonia Bytom - GKS Tychy

