Zmiana trenera w Radomiaku. Feio zrezygnował

Po niedzielnym meczu Radomiaka Radom doszło na trybunie do spięcia między trenerem Goncalo Feio oraz pracownika klubu Dariusza Wócika. "Potępiamy do zdarzenie" - powiedział prezes radomskiego klubu, Sławomir Stempniewski. Konsekwencją jest odejście Portugalczyka z Radomiaka. Jego następcą został dotychczasowy asystent.

- Dzień po meczu Goncalo Feio osobiście przekazał sztabowi szkoleniowemu oraz zawodnikom, informację, że nee będzie dalej prowadził pierwszego zespołu Radomiaka. W związku z tą decyzją klub był zmuszony do podjęcia szybkich działań, aby zachować ciągłość procesu treningowego i przygotowań do piątkowego meczu z Legią Warszawa. Deyczją klubu funkcję trenera przejął Kiko Ramirez, który dotychczas pełnił funkcję asystenta Goncalo Feio - poinformował prezes Radomiaka.













Pozostali członkowie sztabu zostają w klubie.





Mecz 25. kolejki Radomiak Radom - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 13 marca o godz. 20:30 w Radomiu.



