Zmiana trenera w Radomiaku. Feio zrezygnował

Goncalo Feio | fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Po niedzielnym meczu Radomiaka Radom doszło na trybunie do spięcia między trenerem Goncalo Feio oraz pracownika klubu Dariusza Wócika. "Potępiamy do zdarzenie" - powiedział prezes radomskiego klubu, Sławomir Stempniewski. Konsekwencją jest odejście Portugalczyka z Radomiaka. Jego następcą został dotychczasowy asystent.

REKLAMA

- Dzień po meczu Goncalo Feio osobiście przekazał sztabowi szkoleniowemu oraz zawodnikom, informację, że nee będzie dalej prowadził pierwszego zespołu Radomiaka. W związku z tą decyzją klub był zmuszony do podjęcia szybkich działań, aby zachować ciągłość procesu treningowego i przygotowań do piątkowego meczu z Legią Warszawa. Deyczją klubu funkcję trenera przejął Kiko Ramirez, który dotychczas pełnił funkcję asystenta Goncalo Feio - poinformował prezes Radomiaka. 


 


Pozostali członkowie sztabu zostają w klubie. 


Mecz 25. kolejki Radomiak Radom - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 13 marca o godz. 20:30 w Radomiu.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Tekken (L) - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

To akurat jest bardzo dobra wiadomość, wygrać i wracamy do gry.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.