Wszołek wrócił do treningów. Nieobecny Colak

Dobre informacje płyną z Legia Training Center. Do zajęć z drużyną wrócił Paweł Wszołek. „Pewnie myśleliście, że będziecie musieli na mnie jeszcze kilka tygodni poczekać?" – śmiał się wahadłowy stołecznej drużyny maszerując na boisko treningowe. Przypomnijmy, że 20-krotny reprezentant Polski od 7 lutego, gdy w meczu z Arką Gdynia odnowił mu się uraz mięśnia dwugłowego, pozostawał poza kadrą meczową. Przed rozpoczęciem zajęć drużyna bardzo ciepło powitała „Wszołę".

Przygotowania do meczu z Radomiakiem. Powrót Wszołka - Woytek / 23 zdjęcia



Z zespołem trenował również Henrique Arreiol, który ostatnio nie był dostępny do gry. To kolejny krok w kierunku pełnej gotowości 20-letniego Portugalczyka. W zajęciach wziął udział utalentowany zawodnik rezerw, 17-letni obrońca Mateusz Lauryn, który niedawno otrzymał powołanie do reprezentacji Polski U-19 oraz bramkarz Jakub Trojanowski. Na treningu zabrakło kontuzjowanego Antonio Colaka, a jeden dzień odpoczynku na regenerację otrzymał Radovan Pankov.









Trwają przygotowania zespołu Marka Papszuna do kolejnego ligowego spotkania. Mikrocykl jest nieco krótszy niż w ostatnich tygodniach, bowiem w Radomiu zagramy już w piątkowy wieczór. W środę legioniści rozpoczęli zajęcia w samo południe. Dla mediów otwarty był tylko pierwszy kwadrans, podczas którego prowadzona była rozgrzewka i gierki w dziada.



Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć drużyna bardzo ciepło powitała wracającego po urazie Wszołka, który od 7 lutego zmagał się z kontuzją.







Mecz 25. kolejki Radomiak Radom – Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 14 marca o godz. 20:30 w Radomiu. W pierwszym meczu tego sezonu legioniści wygrali przy Łazienkowskiej 4-1. Każdy punkt jest na wagę złota – po 24 kolejkach Legia z dorobkiem 28 punktów nadal pozostaje w strefie spadkowej.





