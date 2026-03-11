PP: Legionistki pd. 1-2 GKS Katowice

Pierwszoligowy zespół Legionistek był o krok od awansu do półfinału Kobiecego Pucharu Polski. W ćwierćfinale z czołową drużyną ekstraligi, Legionistki były bliskie wyeliminowania GKS-u Katowice. Ostatecznie to ekipa z Górnego Śląska zapewniła sobie awans do dogrywce.

Spotkanie rozegrano w LTC i już w drugiej minucie gry zostało przerwane z powodu awarii jednej z lamp oświetlających murawę. Mecz został wznowiony dopiero o 19:50. Zespół Legia Ladies prezentował się bardzo dobrze, miał kilka bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki, ale bardzo długo utrzymywał się bezbramkowy remis.





Legionistki zdobyły bramkę na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry - z rzutu wolnego trafiła Prochowska i wydawało się, że Legia Ladies zapewnią sobie awans do półfinału. Katowiczanki walczyły jednak do końca i Amelia Bińkowska z najbliższej odległości zdobyła wyrównującą bramkę w 92. minucie spotkania, doprowadzając do dogrywki. W 101. minucie padł zwycięski gol dla GKS-u, jak się później okazało na wagę awansu do półfinału Pucharu Polski.





1/4 finału PP: Legionistki Warszawa pd. 1-2 (0-0, 1-1) GKS Katowice

1-0 89 min. Prochowska

1-1 90 min. Bińkowska

1-2 101 min. Kalaberova





Legionistki: Nowak - Grosicka, Kurzelowska, Prochowska (k), Materek, Sudyk, Litwiniec, Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Dubiel.