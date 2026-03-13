Remis to za mało

Tylko remisem zakończyła się piątkowa wyprawa Legii do Radomia. Wynik meczu został ustalony już w pierwszych dziesięciu minutach, kiedy do siatki trafili Maurides i Radovan Pankov. Jeden zdobyty punkt to zdecydowanie zbyt mało, jak na obecnie tragiczne położenie legionistów w tabeli.
Już po pierwszych minutach Radomiak wyszedł na prowadzenie. Gospodarze szybko zyskali rzut rożny, a po dośrodkowaniu Rafała Wolskiego bramkarza stołecznego klubu głową z bliska pokonał Maurides. To był zimny prysznic dla legionistów, którzy niemal od samego początku musieli gonić wynik. Na całe szczęście podopieczni Marka Papszuna nie załamali się tylko od razu ruszyli do odrabiania strat. Już w 7. minucie do remisu doprowadził Radovan Pankov. Serb idealnie odnalazł się w polu karnym po wrzutce z rzutu różnego i głową pokonał golkipera Radomiaka.
Cztery minuty później kolejna akcja Legii. Dalekie podanie do uciekającego Milety Rajovicia, ten oddał bardzo mocne uderzenie, z którym poradził sobie Filip Majchrowicz. Pierwszy kwadrans upłynął pod dyktando Legii, chociaż to ona musiała gonić wynik niemal od razu po rozpoczęciu spotkania. Radomiak miał spore problemy z przedostaniem się w szesnastkę przeciwników.
W 27. minucie z dobrej strony pokazał się Rafał Adamski. Napastnik Legii doskonale wyszedł do prostopadłego z głębi pola, ale niestety z jego mocnym strzałem z półwoleja dobrze poradził sobie bramkarz. Następnie z boiska wiało nudą. Nie działo się niemal nic wartego odnotowania. Dopiero niedługo przed przerwą dobrą szansę miał Wahan Biczachczjan. Ormianin huknął ile sił w nodze ku bliższemu słupkowi, jednak niestety nieco się pomylił. Za moment ponownie okazja dla Legii. Adamski dobrze strzelił zza pola karnego, ale bardzo dobrze interweniował Majchrowicz i goście zyskali tylko rzut różny.
W samej końcówce jeszcze dwie dobre okazje dla Legii. Najpierw minimalnie przestrzelił z dystansu Juergen Elitim, a niebawem Adamski trafił wprost w ręce bramkarza Radomiaka. Tym samym stało się pewne, że do końca pierwszej połowy wynik nie ulegnie już zmianie i zespoły zejdą do szatni przy remisie.
Pierwszy kwadrans drugiej połowy był spokojny. Żadna z drużyn nie stworzyła sobie okazji, aby wyjść na prowadzenie. Legia miała optyczną przewagę, lecz niewiele z tego wynikało.
W 65. minucie na murawie po wielu miesiącach przerwy pojawił się Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk wszedł w miejsce Milety Rajovicia i miał za zadanie rozruszać ofensywne akcje Legii. Mimo wszystko nie zmieniło to zbyt wiele. Z "Wojskowych" uchodziło powietrze z każdą kolejną minutą, a przecież trzy punkty były im tego dnia niezwykle potrzebne.
Siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry Radomiak był o krok od gola. Po uderzeniu z dystansu Elvesa Baldé piłka trafiła w słupek. Legia miała ogrom szczęścia w tej sytuacji. Stołeczny klub odpowiedział już za chwilę. Akcja Adamskiego, podanie do Nsame i wydawało się, że napastnik musi skierować futbolówkę do siatki, jednak znakomicie po raz kolejny zaprezentował się bramkarz gospodarzy... Do końcowego gwizdka sędziego wynik nie uległ już zmianie i niestety z Radomia Legia przywiozła tylko jeden punkt.
25. kolejka
#RADLEG
13902
Stadion Miejski im. Braci Czachorów w Radomiu
13.03.2026
20:30
Asystent trenera: Emanuel Ribeiro
Kierownik drużyny: Piotr Stępień
Lekarz: Wojciech Dworzański
Fizjoterapeuta: Kinga Gill
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Piotr Lasyk (Polska)
Asystent: Arkadiusz Kamil Wójcik (Polska)
Asystent: Sławomir Kowalewski (Polska)
Techniczny: Łukasz Kuźma (Polska)
VAR: Tomasz Musiał (Polska)
AVAR: Bartosz Heinig (Polska)
Temperatura: 11°C
Wilgotność: 58%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.56 lat
Cała kadra meczowa: 26.62 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 182.8 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.8 cm
Cała kadra meczowa: 183.8 cm
Komentarze (37)
Gołym okiem widać pewne zmiany na plus:
1. Obrona gra pewnie i szczelnie, z akcji Radomiak nie stworzył w zasadzie niczego, podobnie jak ostatnio Cracovia
2.Stałe fragmenty wyraźnie siè poprawiły, znowu gol po różnym które w końcu jakoś wyglądają.
3.Stwarzamy sobie więcej sytuacji, dziś było tego naprawdę sporo- strzał Rajovica, 3 strzały Adamskiego, uderzenia Biczachczjana i Elitima, świetna sytuacja Nsame...no jest z czego trafić, kwestia poprawienia skuteczności
Jednak żeby nie było za różowo w dalszym ciągu mamy momenty przestoju gdzie przeciwnik w zasadzie z niczego potrafi zrobić jakieś zamieszanie itp. Albo głupio tracimy piłkę w środku pola. Trzeba wygrywać u siebie, na wyjazdach remisy i będzie ok.
Czy dzisiaj Papszun po meczu w szatni też zaaranżował fetę na cześć supersnajpera Rajovica?
A wuj z takim właścicielem, dyrektorami od siedmiu boleści, trenerami i na końcu piłkarzami. Panie ,,LOCZEK,, niezły żeś pan cyrk stworzył, teraz pan kup parę bud i cyrk obwoźny jak znalazł. W całej Polsce dzieciaki będą miały uciechę, ale pana cyrk i pańskie małpki. Ech a tak miało być pięknie, przypomnij pan, kiedy ? kiedy? to mieliśmy być potęgą na miarę Europy i na drugi raz przestań pan pier..lić takie kocopoły, bo pomyślę że dobrym ale pacjentem byłby pan ale w zakładzie specjalnej troski !!!!!!
Rajovic Tragedia !!! pilka odbija mu się od nogi jak od drewnianego kołka skacze do główki i mija się z piłką, nie potrafi się ustawić czy naprawdę Papszun tego nie widzi???!!!! Wchodzi
NSAME na kilka minut i wyjaśnia Drewno - Rajovicia !!! Trenerze Papszun Pan tego nie widzi??? Serio ???!!!
Panowie obudźcie mnie!!! Kolejny trener i dalej stawia na Miletę. Papszun myślałem, że masz jaja, ale i ty dajesz się sterować zarządowi. Jak on może grać w ekstraklasie? Rajowic to nie ma pojęcia o pilce nożnej . Rajowic dzień dobry mów Panu Adamskiemu!!!
Marek, czy Ty chcesz wszyskim pokazać, że w 10 sie utrzymamy.
Czy dp kuuuuurrr....y musisz nas tak męczyć !!!!!
Kurcze tak oglądam te mecze jest obrona na 16 po czym jest dlaga do przodu i jeden czy drugi napastnik próbuje walczyć. Na dzisiejszy mecz to słabo wyglądał. Widzę że patrzę nie jest przywiązany do pewnych nazwisk i chociaż będą grali padaczkę to będzie ich bronił i dalej wystawiał
Nsame miał rację w wywiadze ,murawa tragiczna ,w 3 lidze mają lepsze murawy ,wiem bo byłem ostatnio na 2 meczach 3 ligi ale wiadomo Radom ,jak nie światło zgaśnie to murawa do wymiany ,tak jak Rajović ,ja nie wiem co trener ma w bańce ,że go dalej wystawia ...Po błędach Piątkowskiego prawie nie przegrała Legia .Adamski najlepszy na boisku no może poza bramkarzem Radomiaka Majchrowiczem ,Kun stabilnie dobry poziom .PS.W końcówce to nie wiem na co oni liczyli bo to wyglądało jak by Legia grała na czas 🤨😐
Szkoda, mecz był do wygrania. W pierwszej połowie można było zamknąć mecz. Murawa była fatalna co nie pozwoliło na płynną grę. Walczymy dalej! 💪
Trener Papszun król remisów.
Ale utrzymamy się na farcie.
Dno osiągnęli dawno a teraz, zaczynają dokonywać odwiertu w tym dnie.
Kolejny mecz pod wodzą Trenera Papszuna oraz asystentów i asystentów asystentów i efekt jest taki że dalej szorujemy po dnie tabeli. Jak będziemy po jednym punkcie zdobywać to jeszcze 2-3 takie remisy i pierwsza liga wita.
Ciekawe co usłyszymy po meczu od trenera i gwiazd znowu będą zawiedzeni znowu im zabrakło wykończenia i wpaść nie chciało tak?????
Zygac się chce jak słucha się tych ich dyrdymalow. Chcieliśmy chcieliśmy i h...a wyszło z tego jak zawsze.
@Fan Kacpera: Rzygać to się chce nad twoją ortografią. Co ty wypisujesz? Na jakim dnie jesteśmy? Po tej kolejce jesteśmy nad strefą spadkową. 6 mecz bez porażki. Dzisiaj Nsame miał setkę ale mu piłka skoczyła. To nie nasza wina, że taka murawa. Wyglądamy stabilnie od pewnego czasu, wraca Nsame, wraca Wszołek.
Rajovic i Urbański poniżej krytyki
No i tak będzie wyglądać gra za Papszuna, z którego sporo ludzi robi jakiegoś cudotwórcę. Teraz na rozkładzie już same ciężkie mecze no może poza Niecieczą i Pogonią.
Górnik, Lech, Motor, Lechia, Widzew, Zagłębie, Raków. Nie ma co liczyć na jakąś serię zwycięstw. Będzie ciułanie punktów do samego końca.
@Pan Maniek: Jakim cudem dla ciebie Gornik u siebie to ciezki mecz z Pogon na wyejzdzie- nie? Z Cracovia i Plockiem tez mialy byc trudne mecze. Z Jagiellonia tez. I co? Dla na sim ciezszy rywal tym lepiej bo bedzie gral ofensywnie. Trzeba wygrywac u siebie i spokojnie sie utrzymamy.
żenada
Spadnijmy dla dobra polskiego futbolu
@GARGAMEL1982: odezwał się kibic klubu z ulicy Konwiktorskiej.
Typowa kopania przyjażni na klepisko .
Radomiak niechciał , Legia nie umiała
R .Adamski będzie idealnym piłkarzem na l ligę, gdzie powinien być gwiazdą Legii i l ligi,
Panie Papszun , Adamski zapi....la a rajovic spaceruje !!!! nie jest godzień pomimo ostatnio strzelonego gola spacerować 60 minut. Wystawiać rajovica w podstawowej 11 to jest jak by grali w 10 !!! Nsame w kilka minut więcej zrobił niż rajo...w kilku meczach !!! Niech trener się zastanowi wystawiając skład w kolejnym meczu
legia jest tak mocna ze testuje lige i pokazuje ze mozna sie utrzymac grajac w 10!
rajovic to by sie do Legii II nie nadawal nawet, na wieczna ławę go zesłać, już chyba wolalbym adamskiego na 11 ewentualnie Kovacika
Papszun - dno
Papszun ogarnij się, znowu Rajovic tragedia, chaotyczny W.Urbański i słaby dzisiaj Chodyna a Wszołek po wejściu nie wiedział co ma grać.
Podobno Papszun odmienił grę Legii!! Tak mówią media!🤣🤣🤣 A zapomniałem, jak zły wynik to słabi piłkarze... Jak dobry wynik, to ręka Papszuna... Jakoś tak to leci 🤦🤦
kołek powinien grać do końca , szansa na pierwą ligę była by większa.😂😂😂🤣🤣🤣
I znowu lipa. Pierwsza połowa nawet dobra. 5 celnych strzałów. Po przerwie tylko 1 celny strzał. Kilometrów przebiegniętych 108 to bardzo mało. Grając raz w tygodniu i mając 5 zmian to te 108 kilometrów to jest kpina.
Kopanina
Dla mnie bardzo duże rozczarowanie. Radomiak stracił najlepszego piłkarza i trenera , a my mając nóż na szyi z nimi remisujemy. Trzeba przyznać ,że Majchrowicz zrobił różnicę ale to nas nie tłumaczy. Może jakoś doczołgamy się do tego utrzymania. Oby. Teraz stawiamy się w sytuacji ,że musimy wygrać z Rakowem.
szkoda tych 2pkt tyle bylo strzalow i d...a chyba tak grali zeby sobie krzywdy nie zrobic
W końcu jakiś mecz co dało się oglądać.
Sędzia bardzo słaby.
Chodyna i Rajovic znowu trzeba czekać` 17 męczy na ich dobrą grę.
Szkoda sytuacji Nsame
Ale widać że jest kilka poziomów wyżej od Rajovic, tak samo jak Adamski który był najlepszy po stronie Legii
Szymański po wejściu same źle zagrania.
Jeszcze 9 takich gównomeczy i witaj 1 ligo!
strata punktów
Wszed wszolek i prawie przegralismy….przypadek?
Żeby nie wygrać z tak słabym Radomiakiem, mającym takie problemy jak obecnie? To tylko za Papszuna.
Jeśli liczyliście na puchary, to chyba po dzisiejszym meczu już wiecie, że ich nie będzie.
Remis ze wskazaniem na Radomiak. Słabo to wyglądało. 👎
