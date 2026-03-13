Radomiak 1-1 Legia

Remis to za mało

fot. Woytek / Legionisci.com
Wiśnia
Tylko remisem zakończyła się piątkowa wyprawa Legii do Radomia. Wynik meczu został ustalony już w pierwszych dziesięciu minutach, kiedy do siatki trafili Maurides i Radovan Pankov. Jeden zdobyty punkt to zdecydowanie zbyt mało, jak na obecnie tragiczne położenie legionistów w tabeli.

Już po pierwszych minutach Radomiak wyszedł na prowadzenie. Gospodarze szybko zyskali rzut rożny, a po dośrodkowaniu Rafała Wolskiego bramkarza stołecznego klubu głową z bliska pokonał Maurides. To był zimny prysznic dla legionistów, którzy niemal od samego początku musieli gonić wynik. Na całe szczęście podopieczni Marka Papszuna nie załamali się tylko od razu ruszyli do odrabiania strat. Już w 7. minucie do remisu doprowadził Radovan Pankov. Serb idealnie odnalazł się w polu karnym po wrzutce z rzutu różnego i głową pokonał golkipera Radomiaka. 


 


Cztery minuty później kolejna akcja Legii. Dalekie podanie do uciekającego Milety Rajovicia, ten oddał bardzo mocne uderzenie, z którym poradził sobie Filip Majchrowicz. Pierwszy kwadrans upłynął pod dyktando Legii, chociaż to ona musiała gonić wynik niemal od razu po rozpoczęciu spotkania. Radomiak miał spore problemy z przedostaniem się w szesnastkę przeciwników.


W 27. minucie z dobrej strony pokazał się Rafał Adamski. Napastnik Legii doskonale wyszedł do prostopadłego z głębi pola, ale niestety z jego mocnym strzałem z półwoleja dobrze poradził sobie bramkarz. Następnie z boiska wiało nudą. Nie działo się niemal nic wartego odnotowania. Dopiero niedługo przed przerwą dobrą szansę miał Wahan Biczachczjan. Ormianin huknął ile sił w nodze ku bliższemu słupkowi, jednak niestety nieco się pomylił. Za moment ponownie okazja dla Legii. Adamski dobrze strzelił zza pola karnego, ale bardzo dobrze interweniował Majchrowicz i goście zyskali tylko rzut różny. 


W samej końcówce jeszcze dwie dobre okazje dla Legii. Najpierw minimalnie przestrzelił z dystansu Juergen Elitim, a niebawem Adamski trafił wprost w ręce bramkarza Radomiaka. Tym samym stało się pewne, że do końca pierwszej połowy wynik nie ulegnie już zmianie i zespoły zejdą do szatni przy remisie. 


Radomiak Radom - Legia Warszawa Radovan Pankov Patryk Kun gol radość
fot. Woytek / Legionisci.com


Pierwszy kwadrans drugiej połowy był spokojny. Żadna z drużyn nie stworzyła sobie okazji, aby wyjść na prowadzenie. Legia miała optyczną przewagę, lecz niewiele z tego wynikało. 


W 65. minucie na murawie po wielu miesiącach przerwy pojawił się Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk wszedł w miejsce Milety Rajovicia i miał za zadanie rozruszać ofensywne akcje Legii. Mimo wszystko nie zmieniło to zbyt wiele. Z "Wojskowych" uchodziło powietrze z każdą kolejną minutą, a przecież trzy punkty były im tego dnia niezwykle potrzebne. 


Siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry Radomiak był o krok od gola. Po uderzeniu z dystansu Elvesa Baldé piłka trafiła w słupek. Legia miała ogrom szczęścia w tej sytuacji. Stołeczny klub odpowiedział już za chwilę. Akcja Adamskiego, podanie do Nsame i wydawało się, że napastnik musi skierować futbolówkę do siatki, jednak znakomicie po raz kolejny zaprezentował się bramkarz gospodarzy... Do końcowego gwizdka sędziego wynik nie uległ już zmianie i niestety z Radomia Legia przywiozła tylko jeden punkt. 

Ekstraklasa 2025/2026
25. kolejka
#RADLEG
13902
Radom, Polska
Stadion Miejski im. Braci Czachorów w Radomiu
13.03.2026
20:30
Radomiak Radom
Legia Warszawa
Radomiak Radom
1-1
Legia Warszawa
2' Maurides
(1-1)
Pankov 8'
1 Filip Majchrowicz
24 Zie Ouattara
14 Steve Kingue
26 Adrian Dieguez
3 Josh Wilson-Esbrand 80'
2 Ibrahima Camara 65'
13 Jan Grzesik
6 Romário Baró 65'
27 Rafał Wolski
82 Luquinhas 46'
25 Maurides 76'
44 Wiktor Koptas
75 Michał Jerke
5 Jeremy Blasco
16 Mateusz Cichocki
28 Michał Kaput 65'
99 Adam Żabicki
77 Christos Donis 65'
9 Leandro
7 Vasco Lopes 80'
19 Salifou Soumah
15 Abdoul Tapsoba 76'
21 Elves Baldé 46'
Otto Hindrich 89
Kamil Piątkowski 91
Rafał Augustyniak 8
Radovan Pankov 12
80' Kacper Chodyna 11
74' W. Wojciech Urbański 53
74' Wahan Biczachczjan 21
Juergen Elitim 22
80' Patryk Kun 23
65' Mileta Rajović 29
Rafał Adamski 9
Kacper Tobiasz 1
80' Paweł Wszołek 7
80' Arkadiusz Reca 13
65' Jean-Pierre Nsame 18
74' Damian Szymański 44
Artur Jędrzejczyk 55
Jan Leszczyński 74
74' Ermal Krasniqi 77
K. Kacper Urbański 82
Samuel Kováčik 99
Trener: Kiko Ramirez
Asystent trenera: Emanuel Ribeiro
Kierownik drużyny: Piotr Stępień
Lekarz: Wojciech Dworzański
Fizjoterapeuta: Kinga Gill
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Piotr Lasyk (Polska)
Asystent: Arkadiusz Kamil Wójcik (Polska)
Asystent: Sławomir Kowalewski (Polska)
Techniczny: Łukasz Kuźma (Polska)
VAR: Tomasz Musiał (Polska)
AVAR: Bartosz Heinig (Polska)
Pogoda:
Temperatura: 11°C
Wilgotność: 58%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.56 lat
Cała kadra meczowa: 26.62 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 182.8 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.8 cm
Cała kadra meczowa: 183.8 cm

Komentarze (37)

Rodowity Warszawiak - 2 minuty temu, *.netfala.pl

Gołym okiem widać pewne zmiany na plus:
1. Obrona gra pewnie i szczelnie, z akcji Radomiak nie stworzył w zasadzie niczego, podobnie jak ostatnio Cracovia
2.Stałe fragmenty wyraźnie siè poprawiły, znowu gol po różnym które w końcu jakoś wyglądają.
3.Stwarzamy sobie więcej sytuacji, dziś było tego naprawdę sporo- strzał Rajovica, 3 strzały Adamskiego, uderzenia Biczachczjana i Elitima, świetna sytuacja Nsame...no jest z czego trafić, kwestia poprawienia skuteczności
Jednak żeby nie było za różowo w dalszym ciągu mamy momenty przestoju gdzie przeciwnik w zasadzie z niczego potrafi zrobić jakieś zamieszanie itp. Albo głupio tracimy piłkę w środku pola. Trzeba wygrywać u siebie, na wyjazdach remisy i będzie ok.

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl

Czy dzisiaj Papszun po meczu w szatni też zaaranżował fetę na cześć supersnajpera Rajovica?

fan1956 - 3 minuty temu, *.tpnet.pl

A wuj z takim właścicielem, dyrektorami od siedmiu boleści, trenerami i na końcu piłkarzami. Panie ,,LOCZEK,, niezły żeś pan cyrk stworzył, teraz pan kup parę bud i cyrk obwoźny jak znalazł. W całej Polsce dzieciaki będą miały uciechę, ale pana cyrk i pańskie małpki. Ech a tak miało być pięknie, przypomnij pan, kiedy ? kiedy? to mieliśmy być potęgą na miarę Europy i na drugi raz przestań pan pier..lić takie kocopoły, bo pomyślę że dobrym ale pacjentem byłby pan ale w zakładzie specjalnej troski !!!!!!

Luk - 4 minuty temu, *.mm.pl

Rajovic Tragedia !!! pilka odbija mu się od nogi jak od drewnianego kołka skacze do główki i mija się z piłką, nie potrafi się ustawić czy naprawdę Papszun tego nie widzi???!!!! Wchodzi
NSAME na kilka minut i wyjaśnia Drewno - Rajovicia !!! Trenerze Papszun Pan tego nie widzi??? Serio ???!!!

Bln - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Panowie obudźcie mnie!!! Kolejny trener i dalej stawia na Miletę. Papszun myślałem, że masz jaja, ale i ty dajesz się sterować zarządowi. Jak on może grać w ekstraklasie? Rajowic to nie ma pojęcia o pilce nożnej . Rajowic dzień dobry mów Panu Adamskiemu!!!

Ząbkovia - 16 minut temu, *.play-internet.pl

Marek, czy Ty chcesz wszyskim pokazać, że w 10 sie utrzymamy.
Czy dp kuuuuurrr....y musisz nas tak męczyć !!!!!

R - 17 minut temu, *.play-internet.pl

Kurcze tak oglądam te mecze jest obrona na 16 po czym jest dlaga do przodu i jeden czy drugi napastnik próbuje walczyć. Na dzisiejszy mecz to słabo wyglądał. Widzę że patrzę nie jest przywiązany do pewnych nazwisk i chociaż będą grali padaczkę to będzie ich bronił i dalej wystawiał

LWST - 17 minut temu, *.plus.pl

Nsame miał rację w wywiadze ,murawa tragiczna ,w 3 lidze mają lepsze murawy ,wiem bo byłem ostatnio na 2 meczach 3 ligi ale wiadomo Radom ,jak nie światło zgaśnie to murawa do wymiany ,tak jak Rajović ,ja nie wiem co trener ma w bańce ,że go dalej wystawia ...Po błędach Piątkowskiego prawie nie przegrała Legia .Adamski najlepszy na boisku no może poza bramkarzem Radomiaka Majchrowiczem ,Kun stabilnie dobry poziom .PS.W końcówce to nie wiem na co oni liczyli bo to wyglądało jak by Legia grała na czas 🤨😐

Wyrwikufel - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Szkoda, mecz był do wygrania. W pierwszej połowie można było zamknąć mecz. Murawa była fatalna co nie pozwoliło na płynną grę. Walczymy dalej! 💪

Szkielet - 24 minuty temu, *.play-internet.pl

Trener Papszun król remisów.
Ale utrzymamy się na farcie.

Fan Kacpera - 24 minuty temu, *.play-internet.pl

Dno osiągnęli dawno a teraz, zaczynają dokonywać odwiertu w tym dnie.
Kolejny mecz pod wodzą Trenera Papszuna oraz asystentów i asystentów asystentów i efekt jest taki że dalej szorujemy po dnie tabeli. Jak będziemy po jednym punkcie zdobywać to jeszcze 2-3 takie remisy i pierwsza liga wita.

Ciekawe co usłyszymy po meczu od trenera i gwiazd znowu będą zawiedzeni znowu im zabrakło wykończenia i wpaść nie chciało tak?????
Zygac się chce jak słucha się tych ich dyrdymalow. Chcieliśmy chcieliśmy i h...a wyszło z tego jak zawsze.

L - 15 minut temu, *.play.pl

@Fan Kacpera: Rzygać to się chce nad twoją ortografią. Co ty wypisujesz? Na jakim dnie jesteśmy? Po tej kolejce jesteśmy nad strefą spadkową. 6 mecz bez porażki. Dzisiaj Nsame miał setkę ale mu piłka skoczyła. To nie nasza wina, że taka murawa. Wyglądamy stabilnie od pewnego czasu, wraca Nsame, wraca Wszołek.

(L) - 27 minut temu, *.mm.pl

Rajovic i Urbański poniżej krytyki

Pan Maniek - 27 minut temu, *.centertel.pl

No i tak będzie wyglądać gra za Papszuna, z którego sporo ludzi robi jakiegoś cudotwórcę. Teraz na rozkładzie już same ciężkie mecze no może poza Niecieczą i Pogonią.

Górnik, Lech, Motor, Lechia, Widzew, Zagłębie, Raków. Nie ma co liczyć na jakąś serię zwycięstw. Będzie ciułanie punktów do samego końca.

L - 13 minut temu, *.play.pl

@Pan Maniek: Jakim cudem dla ciebie Gornik u siebie to ciezki mecz z Pogon na wyejzdzie- nie? Z Cracovia i Plockiem tez mialy byc trudne mecze. Z Jagiellonia tez. I co? Dla na sim ciezszy rywal tym lepiej bo bedzie gral ofensywnie. Trzeba wygrywac u siebie i spokojnie sie utrzymamy.

Grzegorz - 29 minut temu, *.play.pl

żenada

GARGAMEL1982 - 29 minut temu, *.orange.pl

Spadnijmy dla dobra polskiego futbolu

Kibel trzaskowskiego - 14 minut temu, *.plus.pl

@GARGAMEL1982: odezwał się kibic klubu z ulicy Konwiktorskiej.

Mroczne widmo - 29 minut temu, *.play-internet.pl

Typowa kopania przyjażni na klepisko .
Radomiak niechciał , Legia nie umiała
R .Adamski będzie idealnym piłkarzem na l ligę, gdzie powinien być gwiazdą Legii i l ligi,

LegiaW - 29 minut temu, *.plus.pl

Panie Papszun , Adamski zapi....la a rajovic spaceruje !!!! nie jest godzień pomimo ostatnio strzelonego gola spacerować 60 minut. Wystawiać rajovica w podstawowej 11 to jest jak by grali w 10 !!! Nsame w kilka minut więcej zrobił niż rajo...w kilku meczach !!! Niech trener się zastanowi wystawiając skład w kolejnym meczu

PanTrener - 33 minuty temu, *.centertel.pl

legia jest tak mocna ze testuje lige i pokazuje ze mozna sie utrzymac grajac w 10!
rajovic to by sie do Legii II nie nadawal nawet, na wieczna ławę go zesłać, już chyba wolalbym adamskiego na 11 ewentualnie Kovacika

Lesio - 33 minuty temu, *.vectranet.pl

Papszun - dno

Legionista - 33 minuty temu, *.net.pl

Papszun ogarnij się, znowu Rajovic tragedia, chaotyczny W.Urbański i słaby dzisiaj Chodyna a Wszołek po wejściu nie wiedział co ma grać.

Taka prawda - 34 minuty temu, *.net.pl

Podobno Papszun odmienił grę Legii!! Tak mówią media!🤣🤣🤣 A zapomniałem, jak zły wynik to słabi piłkarze... Jak dobry wynik, to ręka Papszuna... Jakoś tak to leci 🤦🤦

Tom. - 34 minuty temu, *.centertel.pl

kołek powinien grać do końca , szansa na pierwą ligę była by większa.😂😂😂🤣🤣🤣

Darek - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

I znowu lipa. Pierwsza połowa nawet dobra. 5 celnych strzałów. Po przerwie tylko 1 celny strzał. Kilometrów przebiegniętych 108 to bardzo mało. Grając raz w tygodniu i mając 5 zmian to te 108 kilometrów to jest kpina.

R - 35 minut temu, *.play-internet.pl

Kopanina

robal - 37 minut temu, *.centertel.pl

Dla mnie bardzo duże rozczarowanie. Radomiak stracił najlepszego piłkarza i trenera , a my mając nóż na szyi z nimi remisujemy. Trzeba przyznać ,że Majchrowicz zrobił różnicę ale to nas nie tłumaczy. Może jakoś doczołgamy się do tego utrzymania. Oby. Teraz stawiamy się w sytuacji ,że musimy wygrać z Rakowem.

mietowy - 37 minut temu, *.play.pl

szkoda tych 2pkt tyle bylo strzalow i d...a chyba tak grali zeby sobie krzywdy nie zrobic

RM - 38 minut temu, *.plus.pl

W końcu jakiś mecz co dało się oglądać.
Sędzia bardzo słaby.
Chodyna i Rajovic znowu trzeba czekać` 17 męczy na ich dobrą grę.
Szkoda sytuacji Nsame
Ale widać że jest kilka poziomów wyżej od Rajovic, tak samo jak Adamski który był najlepszy po stronie Legii
Szymański po wejściu same źle zagrania.

wtf - 38 minut temu, *.play.pl

Jeszcze 9 takich gównomeczy i witaj 1 ligo!

el - 38 minut temu, *.play-internet.pl

strata punktów

Januszek - 38 minut temu, *.play.pl

Wszed wszolek i prawie przegralismy….przypadek?

Spapszuniony mecz, który był do wygrania - 39 minut temu, *.t-mobile.pl

Żeby nie wygrać z tak słabym Radomiakiem, mającym takie problemy jak obecnie? To tylko za Papszuna.

Exodus - 40 minut temu, *.t-ipconnect.de

Jeśli liczyliście na puchary, to chyba po dzisiejszym meczu już wiecie, że ich nie będzie.

Dariusz - 41 minut temu, *.play-internet.pl

Remis ze wskazaniem na Radomiak. Słabo to wyglądało. 👎

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
