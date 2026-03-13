Nsame: Jestem szczęśliwy, że mogłem wrócić na boisko

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić na boisko i pomóc drużynie. Powrót po tak ciężkiej kontuzji to świetne uczucie. Liczę na jeszcze więcej występów w tym sezonie - powiedział po remisie z Radomiakiem Radom napastnik Legii Warszawa, Jean-Pierre Nsame.

- Dziś musieliśmy walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale też stanem murawy w Radomiu. Wydaje mi się, że przy normalnym stanie boiska wykorzystałbym moją sytuację, którą zmarnowałem. Piłka w ostatnim momencie podskoczyła na nierównej trawie i uderzyłem ją kostką.





- Według mnie ta murawa to totalna katastrofa. Nie można grać na boisku, które tak wygląda. Piłkarze mogą łatwo doznać kontuzji, pozabijać się na tej murawie. Ekstraklasa powinna coś zrobić, by to boisko zostało naprawione. Kibicom na pewno również nie podoba się oglądanie meczów na takiej murawie.







