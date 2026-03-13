Nsame: Jestem szczęśliwy, że mogłem wrócić na boisko

Jean-Pierre Nsame | fot. Maciek Gronau
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić na boisko i pomóc drużynie. Powrót po tak ciężkiej kontuzji to świetne uczucie. Liczę na jeszcze więcej występów w tym sezonie - powiedział po remisie z Radomiakiem Radom napastnik Legii Warszawa, Jean-Pierre Nsame.

- Dziś musieliśmy walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale też stanem murawy w Radomiu. Wydaje mi się, że przy normalnym stanie boiska wykorzystałbym moją sytuację, którą zmarnowałem. Piłka w ostatnim momencie podskoczyła na nierównej trawie i uderzyłem ją kostką.


- Według mnie ta murawa to totalna katastrofa. Nie można grać na boisku, które tak wygląda. Piłkarze mogą łatwo doznać kontuzji, pozabijać się na tej murawie. Ekstraklasa powinna coś zrobić, by to boisko zostało naprawione. Kibicom na pewno również nie podoba się oglądanie meczów na takiej murawie.


 


Komentarze (3)

R - 5 minut temu, *.play-internet.pl

Cieszę się,że jesteś .. 💪💪

Znawca - 10 minut temu, *.interkam.pl

Szacun dla naszego Bombazoo,że po takiej ciężkiej kontuzji znowu biega po boisku w ten rundzie.Charakter sportowca godny podziwu.To jedyny prognostyk i dobra informacja po tym meczu.Liczę na dobrą współpracę w ataku z Adamskim i niech koniecznie obaj grają wysoko w jednej linii,Adamski niech nie traci siły na powroty,tylko kombianacyjnie niech gra z Nsame i zaczną ładować bramy bo inaczej będzie kiepsko.

L - 21 minut temu, *.play.pl

Szkoda tej sytuacji, gdyby mu nie skoczyla pilka w ostatniej chwili to by to trafil bo strzelal po ziemi. Piekna puenta by to byla i dalaby troche oddechu. No nic, trzeba znowu wykrozystac zmeczenie rywala po pucharach i koniecznie ograc Rakow.

Martwi troche to, ze nie gramy na luzie tylko nastawiamy sie na szczelna obrone a w ofensywie moze cos wpadnie. Mozna to poniekad zrozumiec bo punkty wpadaja a sytuacja jest nieciekawa ale inne druzyny z dołu ryzykuja i zbieraja tego owoce. My ciagle wolimy ostroznie i a nuż się uda. Zebysmy sie na tym nie przejechali.

Mam nadzieje, ze jak wroca na dobre Nsame i Wszolek to tych sytuacji bedzie wiecej. I mimo wszystko wole chyba Rece na lej. Zawsze to lepsza wrzutka bo Kun to sie boi wlasnego cienia.

