Jaka jedenastka na mecz z Radomiakiem?

Przed dzisiejszym meczem trener Marek Papszun ma duże pole manewru. W sześciu wiosennych meczach na placu gry pojawiło się aż 26 piłkarzy - tylko czterech wystąpiło w każdym (Piątkowski, Biczachczjan, Rajović, Krasniqi). Cały czas trwa poszukiwanie optymalnego rozwiązania w ofensywie. Jak szkoleniowiec powinien zarządzić składem? Jaka jedenastka wybiegnie w Radomiu na starcie z Radomiakiem? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.

REKLAMA

​ SKŁAD LEGII -WIOSNA 2026





Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!





Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.





Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej oraz numerów, z którymi występują gracze.