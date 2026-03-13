Kursy na mecz

Ce(L)ujecie w trzy punkty! Kto faworytem?

fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legionisci.com, współpraca reklamowa

W piątek po raz 12 w historii dojdzie do starcia Legii Warszawa z Radomiakiem Radom. Bilans dotychczasowych meczów 6 zwycięstw "Wojskowych", 1 remis i 4 wygrane Radomiaka. Według kursów FORTUNY minimalnym faworytem są podopieczni Marka Papszuna. Optymizm wśród naszych czytelników rośnie z meczu na mecz.

REKLAMA

Bukmacherzy wskazują faworyta

Faworytem piątkowego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:
Legia – 2.30
Radomiak – 3.05
Remis – 3.60


 Pełna oferta zakładów na mecz RADOMIAK - LEGIA


Ce(L)ownik

81% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 9% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 10% typuje zwycięstwo Radomiaka.


Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (25,4% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-2 - 20,6%
0-1 - 19,3%
0-3 - 6,3%
1-3 - 6,0%


Średnia liczba bramek, jaką strzeli Radomiak Radom to 0,55 a Legia Warszawa 1,81.


Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


celownik Radomiak


Oferta na start!

Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - do 300 zł bez ryzyka we Freebetach. Wystarczy założyć konto w Fortunie i postawić pierwszy kupon za min. 50 zł z kursem min. 2.50. Niezależnie od rozstrzygnięcia – otrzymasz 3 x 50 zł w formie Freebetów.

Następnego dnia po rejestracji rozpoczynasz 5 dni z Freebetami.  Codziennie w tym czasie za kupon postawiony za min. 20 zł z kursem min. 2.50 odbierasz 25 zł Freebetu. 


FORTUNA: SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW + ODBIERZ 300 ZŁ WE FREEBETACH


Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Radomiakiem w Radomiu:

31.07.2021 - Radomiak 3-1 Legia
17.03.2023 - Radomiak 0-2 Legia
05.11.2023 - Radomiak 0-1 Legia
22.02.2025 - Radomiak 3-1 Legia


Mecz 25. kolejki Ekstraklasy Radomiak Radom - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 13 marca o godz. 20:30. 


W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.