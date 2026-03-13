Ce(L)ujecie w trzy punkty! Kto faworytem?

W piątek po raz 12 w historii dojdzie do starcia Legii Warszawa z Radomiakiem Radom. Bilans dotychczasowych meczów 6 zwycięstw "Wojskowych", 1 remis i 4 wygrane Radomiaka. Według kursów FORTUNY minimalnym faworytem są podopieczni Marka Papszuna. Optymizm wśród naszych czytelników rośnie z meczu na mecz.

Bukmacherzy wskazują faworyta

Faworytem piątkowego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:

Legia – 2.30

Radomiak – 3.05

Remis – 3.60





Ce(L)ownik

81% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 9% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 10% typuje zwycięstwo Radomiaka.





Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (25,4% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

1-2 - 20,6%

0-1 - 19,3%

0-3 - 6,3%

1-3 - 6,0%





Średnia liczba bramek, jaką strzeli Radomiak Radom to 0,55 a Legia Warszawa 1,81.





Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!









Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Radomiakiem w Radomiu:



31.07.2021 - Radomiak 3-1 Legia

17.03.2023 - Radomiak 0-2 Legia

05.11.2023 - Radomiak 0-1 Legia

22.02.2025 - Radomiak 3-1 Legia





Mecz 25. kolejki Ekstraklasy Radomiak Radom - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 13 marca o godz. 20:30.



