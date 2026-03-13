13-15.03: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek wieczorem przy Struga w Radomiu rozegrany zostanie mecz przyjaźni pomiędzy Radomiakiem i Legię, na który wybiera się spora grupa fanów z Łazienkowskiej. W sobotę zapraszamy na 17:30 na mecz naszych koszykarzy z Zastalem (transmisja w Polsacie Sport 2). Futsaliści zagrają wyjazdowy mecz z Eurobusem Przemyśl
Rozkład jazdy:
13.03 g. 20:00 FC Emmen - FC Den Haag
13.03 g. 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa
14.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - KS Wasilków [LTC]
14.03 g. 14:00 Olimpia Elbląg - GKS Wikielec
14.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
14.03 g. 18:00 Eurobus Przemyśl - Legia Warszawa [futsal]
15.03 g. 16:00 Legia II Warszawa - AZS AWF Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
15.03 g. 17:00 Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec
Młodzież:
14.03 g. 14:30 Legia Warszawa - Bombek Malbork [hokej, Torwar II]