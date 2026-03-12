Atrakcje dla krwiodawców podczas sobotniej zbiórki

REKLAMA

✅️ Sekcja Legia Futsal przekaże bilety na historyczny mecz półfinału Pucharu Polski z Rekordem Bielsko-Biała, który odbędzie się 18.03.2026 r. o godz. 19:30.

✅️ Spośród krwiodawców, którzy w bieżącym roku oddadzą krew na naszych wszystkich trzech zbiórkach (terminy pozostałych dwóch niebawem podamy), to po tej ostatniej zostanie wylosowana osoba, która otrzyma meczową koszulkę piłkarską dostępną w oficjalnym sklepie Legii.

✅️ Dla krwiodawców zostanie przygotowana loteria, a do wygrania będą kubki i wlepki Krewkich Legionistów oraz książki o Panu Lucjanie Brychczym - legendzie naszego klubu.

✅️ Śmiało zabierajcie ze sobą Wasze pociechy - Będzie przygotowany kącik z puzzlami grami planszowymi i kolorowankami. Będzie też można poharatać w gałę.



A gdyby dzieciom miał się jeszcze zmienić plan zajęć w szkole, to będziemy rozdawać plany lekcyjne.

✅️ Ogromne podziękowania dla Viaduct Pizza Powiśle, która tradycyjnie będzie z nami i zadba o utrzymanie przy siłach osoby pracujące w ambulansach.













📅 Kiedy?

14 marca 2026 (sobota)

🕗 Godziny: 8:00 – 13:00

📍 Miejsce: Stadion Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3)

Zachęcamy do śledzenia na bieżaco strony FB / Krewcy Legioniści gdzie będą zamieszczane aktualne informacje o zbiórce.





Bardzo liczymy na Wasza obecność!





Serdecznie zapraszamy ❤️🤍💚





Krewcy Legioniści



