Atrakcje dla krwiodawców podczas sobotniej zbiórki

✅️ Sekcja Legia Futsal przekaże bilety na historyczny mecz półfinału Pucharu Polski z Rekordem Bielsko-Biała, który odbędzie się 18.03.2026 r. o godz. 19:30.
✅️ Spośród krwiodawców, którzy w bieżącym roku oddadzą krew na naszych wszystkich trzech zbiórkach (terminy pozostałych dwóch niebawem podamy), to po tej ostatniej zostanie wylosowana osoba, która otrzyma meczową koszulkę piłkarską dostępną w oficjalnym sklepie Legii.
✅️ Dla krwiodawców zostanie przygotowana loteria, a do wygrania będą kubki i wlepki Krewkich Legionistów oraz książki o Panu Lucjanie Brychczym - legendzie naszego klubu.
✅️ Śmiało zabierajcie ze sobą Wasze pociechy - Będzie przygotowany kącik z puzzlami grami planszowymi i kolorowankami. Będzie też można poharatać w gałę.
A gdyby dzieciom miał się jeszcze zmienić plan zajęć w szkole, to będziemy rozdawać plany lekcyjne.
✅️ Ogromne podziękowania dla Viaduct Pizza Powiśle, która tradycyjnie będzie z nami i zadba o utrzymanie przy siłach osoby pracujące w ambulansach.
📅 Kiedy?
14 marca 2026 (sobota)
🕗 Godziny: 8:00 – 13:00
📍 Miejsce: Stadion Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3)
Bardzo liczymy na Wasza obecność!
Serdecznie zapraszamy ❤️🤍💚
Krewcy Legioniści