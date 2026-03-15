Bilety na dwa mecze futsalistów

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na dwa najbliższe spotkania futsalistów Legii. W środę o 19:30 nasz zespół zagra pierwszy mecz 1/2 finału Pucharu Polski z Rekordem Bielsko-Biała, a w sobotę o 18:00 zagramy o ligowe punkty z We-Metem Sierakowice. Karnet na oba mecze kosztuje 20 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny) i dostępny jest TUTAJ.



REKLAMA





Bilety na pojedyncze mecze, dostępne TUTAJ kosztują 15 zł (ulgowy) i 25 zł (normalny). Ulgi obowiązują dla osób w wieku 4-16 lat. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecze za darmo. Zachęcamy do wspierania futsalistów Legii!