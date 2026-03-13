Uraz Bartosza Kapustki. Dłuższa przerwa pomocnika?

Bartosz Kapustka | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura, Woytek
W kadrze meczowej na spotkanie 25. kolejki Ekstraklasy z Radomiakiem Radom nie znalazł się Bartosz Kapustka. Choć pomocnik miał być przewidziany do gry, dzień przed meczem na treningu doznał urazu wykluczającego jego występ.

Jak się okazuje, Kapustka ma problemy z mięśniem przywodziciela. Choć nie ma jeszcze pełnej diagnozy, przerwa pomocnika może potrwać nieco dłużej.

- Bartosz Kapustka wczoraj na treningu przedmeczowym doznał urazu i nie ma jeszcze pełnej diagnozy, ale to może być dłuższa przerwa. Jak dłuższa? Nie wiem. Ma problem z przywodzicielem - wypowiedział się na temat urazu pomocnika na pomeczowej konferencji prasowej trener Marek Papszun.


 


Kapustka w obecnym sezonie rozegrał w barwach Legii 35 spotkań, spędzając na murawie 2392 minuty. Pomocnik zdobył w tym czasie 4 bramki i zaliczył 7 asyst.



Komentarze (2)

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Bye bye tak jak z Rosołkiem Tobiaszem i Wszołkiem

Dariusz - 1 godzinę temu, *.160.82

Chyba żadna strata..

