Uraz Bartosza Kapustki. Dłuższa przerwa pomocnika?

W kadrze meczowej na spotkanie 25. kolejki Ekstraklasy z Radomiakiem Radom nie znalazł się Bartosz Kapustka. Choć pomocnik miał być przewidziany do gry, dzień przed meczem na treningu doznał urazu wykluczającego jego występ.

REKLAMA

Jak się okazuje, Kapustka ma problemy z mięśniem przywodziciela. Choć nie ma jeszcze pełnej diagnozy, przerwa pomocnika może potrwać nieco dłużej.

- Bartosz Kapustka wczoraj na treningu przedmeczowym doznał urazu i nie ma jeszcze pełnej diagnozy, ale to może być dłuższa przerwa. Jak dłuższa? Nie wiem. Ma problem z przywodzicielem - wypowiedział się na temat urazu pomocnika na pomeczowej konferencji prasowej trener Marek Papszun.









Kapustka w obecnym sezonie rozegrał w barwach Legii 35 spotkań, spędzając na murawie 2392 minuty. Pomocnik zdobył w tym czasie 4 bramki i zaliczył 7 asyst.



