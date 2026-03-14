Młodzież: mecze weekendowe (14-15.03)

W CLJ U19 Legia pokonałą 5-1 Escolę i ma już 5 pkt. przewagi nad drugim Lechem Poznań. Legia U17 umocniła się na prowadzeniu w grupie wschodniej CLJ po wygranej 2-1 z Escolą Varsovia. Legia U15 wygrała 9-0 z Wigrami Suwałki i również pozostaaje liderem w swojej grupie. Legioniści z roczników 2014-2019 rozegrali sparingi z rówieśnikami z Widzewa Łódź. Kolejne mecze - w niedzielę.



CLJ U19 (2007/8 i ml.): Escola Varsovia 1-5 (0-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 28 min. Stanisław Kubiak (as. Jeremiah White)

0-2 38 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Stanisław Kubiak)

0-3 51 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jeremiah White IV)

0-4 57 min. Daniił Pyłypczuk b.a. (po przechwycie)

1-4 90+1 min. Gabriel Kasprowicz (z rzutu wolnego)

1-5 90+3 min. Eryk Mikanowicz (as. Fabian Mazur)





Strzały (celne): Escola 5(4) - Legia 12 (9)





Legia: Jan Bienduga - Maksymilian Dołowy, Bartosz Korżyński [09], Mateusz Lauryn Ż - Jeremiah White (78' Alex Cetnar), Franciszek Pollok (69' Marcel Laszczyk [10]), Filip Przybyłko, Stanisław Kubiak (59' Eryk Mikanowicz) - Jan Gawarecki, Daniił Pyłypczuk [09] (59' Fabian Mazur [09]), Edouard von Brandt-Etchemendigaray [09](84' Dawid Nos). Rezerwa: Kajetan Brzeziński, Dawid Foks, Konrad Kassyanowicz (br), Athanasios Christopoulos





Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trenerzy: Marcel Gawor, Julien Tadrowski i Dominik CiarkowskiCLJ U17 (2009 i mł.): Legia 2-1 Escola Varsovia

Gole:

0-1 14 min. Piotr Keller (głową po rzucie rożnym)

1-1 40 min. Hoang Nguyen (as. Denys Stoliarenko)

2-1 44 min. Bartosz Jukowski (as. Wiktor Zugaj z rzutu rożnego)





Strzały (celne): Legia 17(6) - Escola 6(3)





Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (46' Marek Suchodół [10]), Bartosz Jukowski Ż, Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak - Xavier Dąbkowski [10](70' Adam Łukasiewicz [10]), Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10] - Wiktor Zugaj (46' Igor Brzeziński [10]), Adrian Pućka [10](59' Dawid Mastalski), Tymoteusz Leśniak [10](70' Filip Kwiecień [10]).

Rezerwa: Oskar Malchrowicz [10](br), Jarosław Kuc [10], Jan Rodak, Oliwier Altewęgier [10]

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





CLJ U15 (2011 i mł.): Legia 9-0(5-0) Wigry Suwałki

Gole:

1-0 6 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

2-0 8 min. Filip Reszka (as. Wojciech Kuś)

3-0 32 min. Aleks Szybalski (as. Antoni Kośmider)

4-0 34 min. Cyprian Lipiński (as. Wojciech Kuś)

5-0 35 min. Antoni Kośmider (as. Tytus Mendakiewicz)

6-0 41 min. Marcin Kośmiński (as. Stanisław Maisiuk)

7-0 69 min. Kajetan Zaliwski (as. Szymon Traczykowski)

8-0 73 min. Kacper Kwiatkowski (as. Szymon Traczykowski)

9-0 79 min. Szymon Traczykowski (as. Aleks Szybalski)





Strzały (celne): Legia 38(20) - Wigry 3(3)





Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz (52' Jakub Kruk [12]), Cyprian Lipiński Ż (Kpt), Szymon Piegat - Filip Reszka (41' Jan Kaczorowski), Wojciech Kuś (41' Stanisław Maisiuk), Antoni Kośmider (68' Szymon Traczykowski [12]) - Mikołaj Ćwikilewicz (52' Bartłomiej Cząstka [12]), Fryderyk Paprocki (62' Kajetan Zaliwski), Marcin Kośmiński (62' Kacper Kwiatkowski)

Rezerwa: Adam Dobrowolski (br)[12]

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Sparing: Legia U13 - AP Podlasie Biała Podlaska U14





Legia: Antoni Kulpiński, Jakub Tkaczyk - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Michael Oyedele, Konstantsin Yushkavets [14], Antoni Adamkiewicz, Maksymilian Pająk, Oliwier Siuda, Aleksander Cwyl, Szymon Chodkowski, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, gracze testowani.

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Legia U13 (2013 i mł.) rozegrała dziś sparing z AP Podlasie Biała Podlaska U14. grano oczywqiście w składach 11-osobowych, na pełnowymiarowym boisku. W tym wieku między zawodnikami, a tym bardziej z różnych roczników, występują spore różnice w rozwoju fizycznym, więc pod tym względem mecz był (w tym przypadku nawet bardzo) dużym wyzwaniem. Mimo wszystko, legioniści radzili sobie całkiem dobrze z niezłym przeciwnikiem.





Drużyny Legia Soccer Schools (LSS Pro):





1 liga okr. U15: Legionovia Legionowo 7-0 (4-0) LSS Pro U15





2 liga okr. U14: LSS Pro U14 3-4 (1-3) Sparta Jazgarzew 2012

Gole:

0-1 9 min. Krystian Matulka

0-2 12 min. Łukasz Szymonowicz

1-2 28 min. Mikołaj Dmitrowicz

1-3 40 min. Łukasz Szymonowicz

2-3 43 min. Michał Walczuk

3-3 52 min. Mikołaj Dmitrowicz

3-4 60 min. Łukasz Szymonowicz





Legia LSS: Aleksander Zaremba [13] - Jakub Bujalski [13], Antoni Brociek, Szymon Sawa, Paweł Pacuła, Filip Bryja, Mikołaj Dmitrowicz, Ksawery Płachecki [13], Hugo Tatarnikov, Dawid Ryszkowski, Michał Walczuk, Krystian Dawidiak, Maciej Dziankowski, Aleksander Pyzel [13], Marcel Stępniak, Matwij Worobiec

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski



