Młodzież: mecze weekendowe

Legia U17 umocniła się na prowadzeniu w grupie wschodniej CLJ po wygranej 2-1 z Escolą Varsovia. Legia U15 wygrała 9-0 z Wigrami Suwałki i również pozostaaje liderem w swojej grupie. Legioniści z roczników 2014-2019 rozegrali sparingi z rówieśnikami z Widzewa Łódź. Kolejne mecze - w niedzielę.

CLJ U17 (2009 i mł.): Legia 2-1 Escola Varsovia

Gole:

0-1 14 min. Piotr Keller (głową po rzucie rożnym)

1-1 40 min. Hoang Nguyen (as. Denys Stoliarenko)

2-1 44 min. Bartosz Jukowski (as. Wiktor Zugaj z rzutu rożnego)


Strzały (celne): Legia 17(6) - Escola 6(3)


Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (46' Marek Suchodół [10]), Bartosz Jukowski Ż, Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak - Xavier Dąbkowski [10](70' Adam Łukasiewicz [10]), Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10] - Wiktor Zugaj (46' Igor Brzeziński [10]), Adrian Pućka [10](59' Dawid Mastalski), Tymoteusz Leśniak [10](70' Filip Kwiecień [10]).

Rezerwa: Oskar Malchrowicz [10](br), Jarosław Kuc [10], Jan Rodak, Oliwier Altewęgier [10]

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył


CLJ U15 (2011 i mł.): Legia 9-0(5-0) Wigry Suwałki

Gole:

1-0 6 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

2-0 8 min. Filip Reszka (as. Wojciech Kuś)

3-0 32 min. Aleks Szybalski (as. Antoni Kośmider)

4-0 34 min. Cyprian Lipiński (as. Wojciech Kuś)

5-0 35 min. Antoni Kośmider (as. Tytus Mendakiewicz)

6-0 41 min. Marcin Kośmiński (as. Stanisław Maisiuk)

7-0 69 min. Kajetan Zaliwski (as. Szymon Traczykowski)

8-0 73 min. Kacper Kwiatkowski (as. Szymon Traczykowski)

9-0 79 min. Szymon Traczykowski (as. Aleks Szybalski)


Strzały (celne): Legia 38(20) - Wigry 3(3)


Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz (52' Jakub Kruk [12]), Cyprian Lipiński Ż (Kpt), Szymon Piegat - Filip Reszka (41' Jan Kaczorowski), Wojciech Kuś (41' Stanisław Maisiuk), Antoni Kośmider (68' Szymon Traczykowski [12]) - Mikołaj Ćwikilewicz (52' Bartłomiej Cząstka [12]), Fryderyk Paprocki (62' Kajetan Zaliwski), Marcin Kośmiński (62' Kacper Kwiatkowski)
Rezerwa: Adam Dobrowolski (br)[12]

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński



