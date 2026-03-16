Wyniki legionistów w MP w wieloboju

W sobotę i niedzielę w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się mistrzostwa Polski w Tomaszowie Mazowieckim w wieloboju sprinterskim, w których udział wzięło czworo panczenistów Legii Warszawa. Marek Kania wystartował nie w wieloboju sprinterskim, tylko postanowił spróbować sił w wielkim wieloboju, w którym do pokonania są dystanse zdecydowanie nie sprinterskie, do których przywykł uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Marek w biegu na 500 metrów nie miał sobie równych i zwyciężył z wynikiem 34,79 sekundy. Na 1500m był drugi. Na dłuższych dystansach było jednak trudniej i rywalizację na 5000m zakończył na miejscu dwunastym, a na 10 tys. metrów - na ósmej pozycji. Dało to legioniście 6. miejsce w klasyfikacji generalnej wieloboju.



W wieloboju sprinterskim kobiet na szóstym miejscu uplasowała się Victoria Szewczyk (czwarta i piąta na 500m), Julia Karczewska była 15., a Maja Szczykutowicz startująca tylko w dwóch z czterech startów - 26.



Wyniki legionistów na MP:

500m kobiet sprint: 5. Victoria Szewczyk 41,85s, 17. Maja Szczykutowicz 44,58s, 22. Julia Karczewska 45,407

500m mężczyzn: 1. Marek Kania 34,79s

1000m kobiet sprint: 7. Victoria Szewczyk 1:27.85 min., 10. Julia Karczewska 1:28.40 min., 15. Maja Szczykutowicz 1:30.23 min.

5000m mężczyzn: 12. Marek Kania 7:27.09 min.

500m kobiet sprint: 4. Victoria Szewczyk 41,82s, 20. Julia Karczewska 44,86s

1500m mężczyzn: 2. Marek Kania 1:50.08 min.

1000m kobiet sprint: 13. Julia Karczewska 1:29.00 min., 14. Victoria Szewczyk 1:29.19 min.

10000m mężczyzn: 8. Marek Kania 15:33.92 min.



Wielobój sprinterski: 6. Victoria Szewczyk 172.190 pkt., 15. Julia Karczewska 178.960 pkt., 26. Maja Szczykutowicz 89.695 pkt.

Wielobój mężczyzn: 6. Marek Kania 162.888 pkt.



