Futsal

Legia rozpoczyna walkę o finał Pucharu Polski

Eric Sylla | fot. Bodziach / Legionisci.com
W środę o 19:30 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie, rozegrane zostanie pierwsze spotkanie 1/2 finału futsalowego Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa podejmować będzie Rekord Bielsko-Biała. Rewanż rozegrany zostanie dokładnie tydzień później. Dla futsalistów Legii to jak na razie najlepszy wynik w historii klubu, ale szczerze wierzymy, że legioniści zdołają sprawić kolejną niespodziankę i awansować do wielkiego finału.

Rekord z pewnością jest faworytem dwumeczu z Legią, ale nasz zespół pokazał, że potrafi sprawić niespodzianki w walce z najlepszymi ekipami naszej ligi. Czego najlepszym przykładem jest wygrana w Bielsku-Białej (4-3), która miała miejsce miesiąc temu, a także wygrana z ostatniego weekendu z Przemyśla - legioniści jako pierwsi w tym sezonie pokonali lidera, Eurobus 4-3. W pierwszym ligowym meczu z Rekordem, bielszczanie wygrali 3-2, po decydującym trafieniu na 2,5 min. przed końcem meczu autorstwa Guilherme Kadu.


Legia w drodze do półfinału Pucharu Polski pokonała Słoneczny Stok II Białystok (w, 9-4), LZS Bojano (w, 10-2), Red Dragons Pniewy (d, pd. 6-5) oraz BSF Bochnia (d, 7-1). Rekord wygrywał z GLKS-em Wilkowice (w, 13-0), Futsalem Kazimierza Wielka (w, 6-2), AZS-em UŚ Katowice (w, 8-1) i AZS-em UEK Kraków (w, 7-2).


W obecnym sezonie Fogo Futsal Ekstraklasy, Rekord plasuje się na pozycji piątej, z bilansem 14 wygranych, 4 remisów i 6 porażek. Mają na swoim koncie o 13 punktów więcej od Legii. Najlepszym strzelcem ekipy z Bielska-Białej jest wspomniany Guilherme Kadu, zdobywca 14 bramek. 11 trafień na swoim koncie ma Mikołaj Zastawnik, a 10 - Franco Spellanzon. Najlepszym ligowym strzelcem Legii jest Eric Sylla (17 bramek).


