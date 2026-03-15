Legia w ćwierćfinałach MP U-17

Drużyna Legii Warszawa zapewniła sobie awans do turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski do lat 17. Podopieczni Kamila Czosnowskiego podczas trzydniowego turnieju barażowego w Mińsku Mazowieckim kolejno pokonali miejscowy Probasket Mińsk Maz. (106-70), przegrali z Żubrami Białystok (58-83) i wygrali z Animales Warszawa (88-58) i z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinałów MP.

Bardzo dobrze w naszym zespole zaprezentowali się Maciej Bołtuć, Gabriel Grzejszczyk czy Szymon Pyra.





13.03.2026, Mińsk Maz.: UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 70-106 (18-22, 11-28, 17-25, 24-31) Legia Warszawa

Probasket: Bartosz Kosiński 14 (1), Tomek Stępkowski 13, Piotr Leszek 10 (1), Piotr Oszako 8 (1), Artsiom Kaliadzich 7 (1), Marcel Mikucewicz 5 (1), Adam Kraszewski 5 (1), Piotr Smoliński 4, Maciej Mika 4, Mikołaj Włodek 0, Piotr Banaszek 0, Damian Krasiński 0.

trener: Jakub Woźnica, as. Sylwester Oszako, Łukasz Reda





Profbud Legia: Maciej Bołtuć 23, Gabriel Grzejszczyk 17 (5), Maksymilian Adamczyk 14 (1), Maksymilian O. Emmanuel 12, Szymon Pyra 11 (3), Jakub Gołas 9 (3), Michał Todorski 8, Wiktor Frużyński 7, Adam Cegiełka 3, Bartosz Ostas 2, Piotr Sawicki 0, Kacper Jasiński 0.

trener: Kamil Czosnowski





Sędziowie: Maciek Szczeciński, Aleksandra Proc





14.03.2026, Mińsk Maz: AK Młode Żubry Białystok 83:58 (25-16, 19-18, 26-15, 13-9) Legia Warszawa

Żubry: Marcel Jakubiec 35 (5), Szymon Starzak 16 (3), Aleksander Jakubowski 12, Kacper Prymaka 12 (1), Jakub Panasewicz 4, Szymon Sieniecki 4, Krzysztof Szermiński 0, Szymon Trojniel 0, Michał Moryl 0, Jan Wierciński 0, Jakub Helcbergiel 0, Tymoteusz Malinowski 0.

trener: Sławomier Starzak, as. Kamil Zakrzewski





Profbud Legia: Michał Todorski 11 (1), Maksymilian O. Emmanuel 8 (2), Maciej Bołtuć 8, Gabriel Grzejszczyk 7 (1), Maksymilian Adamczyk 6 (1), Kacper Jasiński 6, Jakub Gołas 6, Szymon Pyra 5 (1), Bartosz Ostas 1, Michał Paciorek 0, Adam Cegiełka 0, Wiktor Frużyński 0.

trener: Kamil Czosnowski





Sędziowie: Maciej Olchawski, Karol Sadowski





15.03.2026, Mińsk Maz.: Animales Warszawa 58-88 (9-25, 19-27, 16-18, 14-18) Legia Warszawa

Profbud Legia: Szymon Pyra 26, Gabriel Grzejszczyk 17, Michał Todorski 15, Maciej Bołtuć 11, Kacper Jasiński 7, Bartosz Ostas 6, Maksymilian Adamczyk 2, Michał Paciorek 2, Jakub Gołas 1, Filip Bella 1, Wiktor Frużyński 0, Tobiasz Fedor 0.

trener: Kamil Czosnowski