Piłka nożna kobiet

I liga: Legionistki 4-1 LZS Stare Oborzyska

fot. Legia Ladies
W meczu 13. kolejki I ligi, Legionistki Warszawa wygrały w LTC z LZS-em Stare Oborzyska 4-1 (3-1). Bramki dla Legii zdobyły Nestorowicz 2, Kokot i Materek. Legionistki są liderkami rozgrywek i mają 7 punktów przewagi nad drugą w tabeli Ślęzą, z tym że wrocławianki mają jeden mecz rozegrany mniej. Za tydzień Legionistki zagrają wyjazdowy mecz z Trójką Staszkówka/Jelna.

Legionistki Warszawa 4-1 (3-1) LZS Stare Oborzyska
1-0 2 min. Nestorowicz
1-1 39 min. Kokot
2-1 45 min. Materek
3-1 45 min. Nestorowicz
4-1 90 min. Jankiewicz


Legionistki: Urbańczyk - Rzeszotek, Materek, Bujak (k), Sudyk, Litwiniec, Bużan, Drożyńska, Nestrowicz, Kazanecka, Dubiel.


Legionistki,Legia Ladies
fot. Legia Ladies


