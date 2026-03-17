Wypożyczeni: Adkonis strzelił Polonii

Jakub Adkonis | fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

Tym razem to był udany weekend dla legionistów występujących na zapleczu ekstraklasy. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z Polonią Warszawa, a udział w wygranej mieli m.in. Jakub Adkonis oraz Oliwier Olewiński. Pogoń Siedlce pokonała Znicz zachowując czyste konto z Bartoszem Dembkiem w defensywie. W Hiszpanii Las Palmas straciło dwie bramki w doliczonym czasie gry i przegrało ligowe spotkanie. Sergio Barcia zaliczył 90 minut.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 46. minuty w przegranym 1-2 meczu z Motorem Lublin


I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała 3-2 z Polonią Warszawa. Udział w wygranej mieli wypożyczeni legioniści, którzy wybiegli na murawę w podstawowym składzie w komplecie. Jakub Adkonis został zmieniony w 90. minucie. Zaufanie trenera odpłacił w najlepszy możliwy sposób zdobywając bramkę na 3-1 w 67. minucie. Asystę przy jego trafieniu zaliczył Oliwier Olewiński, który rozegrał pełne zawody i dodatkowo został ukarany żółtą kartką. Mateusz Szczepaniak zszedł z boiska w 84. minucie a Stanisław Gieroba opuścił plac gry pięć minut później.


Pogoń Siedlce wygrała 1-0 ze Zniczem Pruszków. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody a Jakub Zbróg wszedł na murawę w 69. minucie. 


Wojciech Banasik (Polonia Bytom) nie miał okazji ewentualnie zadebiutować przeciwko Wieczystej. Mecz z krakowskim zespołem został przełożony na inny termin.


II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w przegranym 0-3 meczu z Sokołem Kleczew.


Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Albacete. Podczas pobytu na murawy zaliczył 5 na 7 udanych pojedynków w defensywie. Miał dwa przechwyty oraz sześć wybić. Zakończył spotkanie z celnością podań na poziomie 91% (49/54).


Skrót meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Warszawa



tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.