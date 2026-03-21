Legia Warszawa 4-3 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

W meczu 25. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali we własnej hali z We-Metem Futsal Club Kamienica Królewska 4-3. Do przerwy legioniści przegrywali 1-3. W pierwszej połowie urazu głowy/szyi doznał bramkarz "Wojskowych", Tomasz Warszawski, który po udzieleniu pierwszej pomocy w kołnierzu ortopedycznym opuścił halę.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 25 marca, kiedy to w rewanżu 1/2 finału zmierzą się z Rekordem Bielsko-Biała.









Legia Warszawa 4-3 (1-3) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

0-1 - 1:20 Brayan Mera

0-2 - 2:42 Brayan Mera

0-3 - 9:57 Beleu

1-3 - 18:07 Henri Alamikkotervo

2-3 - 28:26 Sawa Łutaj

3-3 - 33:20 Mykyta Storożuk

4-3 - 38:43 Rui Pinto





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański





We-Met: 1. Jarosław Morykyszka, 6. Kamil Roll, 37. Dominik Ostrak, 23. Filip Vaktor, 55. Brayan Mera

rezerwa: 99. Jakub Kornat, 2. Mateusz Madziąg, 5. Arthur, 7. Beleu, 8. Ezequiel Jaroslawski, 19. Gabriel Stolc, 20. Ołeksandr Bondar, 28. Wjaczesław Kożemiaka, 42. Moustapha Diakite





żółte kartki: Żmijewskij



