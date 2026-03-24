Wyniki 25. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 25. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 7. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 28-29 marca.
25. kolejka:
AZS UŚ Katowice 4-3 (0-1) Dreman Opole Komprachcice
Rekord Bielsko-Biała 2-2 (0-0) Piast Gliwice
Legia Warszawa 4-3 (1-3) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Ruch Chorzów Futsal 0-11 (0-3) BSF Bochnia
FC Toruń 1-2 (1-1) Śląsk Wrocław
Red Dragons Pniewy 5-1 (2-1) Widzew Łódź
Constract Lubawa 3-1 (3-0) Eurobus Przemyśl
Futsal Świecie 2-2 (2-1) Futsal Leszno
