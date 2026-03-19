Kuźma sędzią meczu z Rakowem

Łukasz Kuźma z Białegostoku został wyznaczony do sędziowania meczu 26. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Aleksander Borowiak, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Jakub Winkler.

REKLAMA

W obecnym sezonie Kuźma prowadził 4 mecze Legii:

13.07.2025 (Poznań) - Lech 1-2 Legia (Superpuchar Polski - Finał)
17.08.2025 (Płock) - Wisła P. 1-0 Legia (Ekstraklasa - 5. kolejka)
05.10.2025 (Zabrze) - Górnik 3-1 Legia (Ekstraklasa - 11. kolejka)
06.12.2025 (Gliwice) - Piast 2-0 Legia (Ekstraklasa - 18. kolejka)


Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15.

 

Obsada sędziowska 26. kolejki:
Piast Gliwice - Radomiak Radom: Bartosz Frankowski (Toruń)
Motor Lublin - Zagłębie Lubin: Damian Kos (Gdańsk)
Cracovia - GKS Katowice: Paweł Malec (Łódź)
Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin: Wojciech Myć (Lublin)
Jagiellonia Białystok - Wisła Płock: Piotr Lasyk (Bytom)
Korona Kielce - Arka Gdynia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Widzew Łódź - Górnik Zabrze: Karol Arys (Szczecin)
Legia Warszawa - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok)




REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
