Raport kartkowy przed meczem z Rakowem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 26. kolejki Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa z powodu żółtych lub kartek. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godzinie 20:15.









Żółte kartki legionistów w lidze:

5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović

4 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Damian Szymański

3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański

2 - Juergen Elitim, Patryk Kun, Arkadiusz Reca

1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow





Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski





1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).



