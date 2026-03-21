26. kolejka Ekstraklasy. Lech liderem

W piątek rozpoczęła się 26. kolejka Ekstraklasy. Piast pewnie pokonał Radomiaka, a Motor wygrał z Zagłębiem i doskoczył do ligowej czołówki. W sobotę Lechia okazała się lepsza od Pogoni. Z kolei Jagiellonia doznała na własnym stadionie porażki z Wisłą.
Lech wykorzystał potknięcia rywali, pewnie pokonał Bruk-Bet Termalikę 4-1 i został liderem z przewagą 3 punktów nad Zagłębiem i Jagiellonią.
26. kolejka:
Piast Gliwice 3-1 Radomiak RadomMotor Lublin 1-0 Zagłębie Lubin
Cracovia 1-0 GKS Katowice
Lechia Gdańsk 2-1 Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok 1-2 Wisła Płock
Korona Kielce 3-0 Arka Gdynia
Lech Poznań 4-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
godz. 17:30 Widzew Łódź - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
