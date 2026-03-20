26. kolejka Ekstraklasy. Piątek dla gospodarzy

W piątek rozpoczęła się 26. kolejka Ekstraklasy. Piast pewnie pokonał Radomiaka, a Motor wygrał z Zagłębiem i doskoczył do ligowej czołówki. W sobotę Cracovia podejmie GKS Katowice, ponadto Lechia zagra z Pogonią. Będąca ostatnio w dołku Jagiellonia gościć będzie Wisłę Płock. 

Cztery mecze odbędą się w niedzielę. Ciekawie zapowiadają się przede wszystkim spotkania pomiędzy Widzewem i Górnikiem oraz Legią i Rakowem. 


 


26. kolejka:

Piast Gliwice 3-1 Radomiak Radom

Motor Lublin 1-0 Zagłębie Lubin


Sobota, 21.03.

godz. 14:45 Cracovia - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (C+ Sport 3)


Niedziela, 22.03.

godz. 12:15 Korona Kielce - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




Komentarze (4)

Anonim - 3 godziny temu, *.orange.pl

Piast rozjechał Radomiaka a mieliśmy problem aby strzelić drugą bramkę.

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.play.pl

Mecz z Radomiakiem był w piątek. Od tego czasu mieli 8 dni na odpoczynek i przygotowanie do meczu z Rakowem. Oni w tym czasie zagrali 2 mecze.

Naszym asom w niedzielę trawa pod nogami powinna wręcz palić się od zapi.lania . Jeśli tego nie wygrają, nawet byle jak, to już nie ma sensu tego dziadostwa podtrzymywać. Mogą pokazać się na tle podmęczonego rywala.

Jestem ciekaw, jak będą wyglądać i co pokażą.

Niestety, chyba wiem...🤔

PanDora - 10 godzin temu, *.plus.pl

Uważam, że legia powinna uważać 😂

Wycior - 12 godzin temu, *.vectranet.pl

Kolejna kolejka emocji, kolejny mecz, który na papierze musimy wygrać, kolejne kalkulacje czy uda nam się nie spaść… A miejsca w europucharach podzielą między sobą inne, podobno słabsze kluby. Dzięki Pudel za huczne obchody 110 lecia!

