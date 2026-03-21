26. kolejka Ekstraklasy. Porażka Jagiellonii

Cztery mecze odbędą się w niedzielę. Ciekawie zapowiadają się przede wszystkim spotkania pomiędzy Widzewem i Górnikiem oraz Legią i Rakowem.

W piątek rozpoczęła się 26. kolejka Ekstraklasy. Piast pewnie pokonał Radomiaka, a Motor wygrał z Zagłębiem i doskoczył do ligowej czołówki. W sobotę Lechia okazała się lepsza od Pogoni. Z kolei Jagiellonia doznała na własnym stadionie porażki z Wisłą.

Leo - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdyby zwrocic te 5 punktow Lechia bylaby glownym kandydatem do tytulu. odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.play.pl To widać gołym okiem że wszyscy grają pod nasz spadek. Jedyną odpowiedzią jest wygrywanie kolejnych meczów, bez oglądania się na innych. Żadnych remisów, tylko zwycięstwa nas uratują. odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Szpic: Niech jeszcze Arka wygra i zrobi się nieciekawie. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 4 godziny temu, *.110.118 Spółdzielnia gra co kolejkę na spadek Legii. Trzeba być ślepym żeby tego nie widzieć. odpowiedz

77/82 - 4 godziny temu, *.play.pl Cracovia potrzebowała punktów i wygrała, to samo wczoraj Piast. Teraz kolej na zwycięstwo Lechii. Liga jest ustawiona pod nasz spadek i niestety trzeba każdy mecz grac na 200%. odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.79.53 Wystarczyło wygrać z niecieczą, arką i piastem u siebie i dziś walczylibysmy o puchary a może i MP. A tak bedziemy bili sie o utrzymanie do ostatniej kolejki odpowiedz

DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com Czwarte miejsce ciągle czeka na Legię! Wygrajmy z Rakowem i walczymy o marzenia! Żadne spadki i spółdzielnie niegroźne, wystarczy tylko punktować. odpowiedz

KAMI(L) - 11 godzin temu, *.play.pl Nic odkrywczego nie napiszę, ale trzeba wygrywać. W tym sezonie NIE WYGRALIŚMY W LIDZE choćby 2 RAZY Z RZĘDU!

Inaczej nie ma nawet sensu patrzeć na inne drużyny czy mówić o spółdzielniach. odpowiedz

Tak - 12 godzin temu, *.orange.pl 10 spółdzielni,lepiej dla Zagłębia żeby Legia spadła niż zdobyć mistrza, spadnie Radom....Legia spokojnie wygra z rozbitym Rakowem,oni nie potrafili wygrać nawet z Avia,wygrali jeden mecz na wiosnę i grają co 3 dni od miesiąca odpowiedz

Romek - 14 godzin temu, *.161.230 Spółdzielnia na bank! 🤯 odpowiedz

Alan - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Romek:



Spółdzielnie to miałeś w 93 roku.



Wystarczy wygrywać Radom, Piast x 2, i juz by takiej sraczki jak teraz nie bylo. odpowiedz

R - 21 godzin temu, *.play-internet.pl To jakaś masakra. Drużyny z dołu ciągle wygrywają. odpowiedz

Yyy - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Oby w sobotę trzy remisy były , to by było dobre dla nas . odpowiedz

Legia - 22 godziny temu, *.31.17 Legia - Raków 2:1 odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 22 godziny temu, *.orange.pl W nocy że środy na czwartek śniło mi się, że Legia spadła z ekstraklasy.

Chociaż moje sny dprawdzaja się tylko te z czwartku na piątek. odpowiedz

Anonim - 20.03.2026 / 19:54, *.orange.pl Piast rozjechał Radomiaka a mieliśmy problem aby strzelić drugą bramkę. odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Anonim: pewnie i masz rację. Ale też prawda jest taka, że kontekst trochę inny. Bo oni grali u siebie, my nie. I do tego jeszcze na ch...wej murawie, którą teraz wymieniają, bo ich pzpn postraszył zmianą stadionu. odpowiedz

SEBO(L) - 20.03.2026 / 18:21, *.play.pl Mecz z Radomiakiem był w piątek. Od tego czasu mieli 8 dni na odpoczynek i przygotowanie do meczu z Rakowem. Oni w tym czasie zagrali 2 mecze.



Naszym asom w niedzielę trawa pod nogami powinna wręcz palić się od zapi.lania . Jeśli tego nie wygrają, nawet byle jak, to już nie ma sensu tego dziadostwa podtrzymywać. Mogą pokazać się na tle podmęczonego rywala.



Jestem ciekaw, jak będą wyglądać i co pokażą.



Niestety, chyba wiem...🤔 odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @SEBO(L): Ciekawe czy podmęczony Raków ma powiedziane, że mają sobie strzelać jak Jaga w przypadku słabszej formy strzeleckiej niekwestionowanej gwiazdy ekstraklasy Rajowicza? Chyba że zagra JP, to niektualne. odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.play.pl @Piotrek: jaga miała powiedziane...🫣🤔? odpowiedz

PanDora - 20.03.2026 / 12:22, *.plus.pl Uważam, że legia powinna uważać 😂 odpowiedz

Wycior - 20.03.2026 / 10:34, *.vectranet.pl Kolejna kolejka emocji, kolejny mecz, który na papierze musimy wygrać, kolejne kalkulacje czy uda nam się nie spaść… A miejsca w europucharach podzielą między sobą inne, podobno słabsze kluby. Dzięki Pudel za huczne obchody 110 lecia! odpowiedz

