26. kolejka Ekstraklasy. Porażka Jagiellonii

fot. Ekstraklasa
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

W piątek rozpoczęła się 26. kolejka Ekstraklasy. Piast pewnie pokonał Radomiaka, a Motor wygrał z Zagłębiem i doskoczył do ligowej czołówki. W sobotę Lechia okazała się lepsza od Pogoni. Z kolei Jagiellonia doznała na własnym stadionie porażki z Wisłą. 

Cztery mecze odbędą się w niedzielę. Ciekawie zapowiadają się przede wszystkim spotkania pomiędzy Widzewem i Górnikiem oraz Legią i Rakowem. 


 


26. kolejka:

Piast Gliwice 3-1 Radomiak Radom

Motor Lublin 1-0 Zagłębie Lubin

Cracovia 1-0 GKS Katowice

Lechia Gdańsk 2-1 Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok 1-2 Wisła Płock


Niedziela, 22.03.

godz. 12:15 Korona Kielce - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)


tagi:
Komentarze (22)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Leo - 2 godziny temu, *.orange.pl

Gdyby zwrocic te 5 punktow Lechia bylaby glownym kandydatem do tytulu.

odpowiedz
Szpic - 3 godziny temu, *.play.pl

To widać gołym okiem że wszyscy grają pod nasz spadek. Jedyną odpowiedzią jest wygrywanie kolejnych meczów, bez oglądania się na innych. Żadnych remisów, tylko zwycięstwa nas uratują.

odpowiedz
Robert - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

@Szpic: Niech jeszcze Arka wygra i zrobi się nieciekawie.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 4 godziny temu, *.110.118

Spółdzielnia gra co kolejkę na spadek Legii. Trzeba być ślepym żeby tego nie widzieć.

odpowiedz
77/82 - 4 godziny temu, *.play.pl

Cracovia potrzebowała punktów i wygrała, to samo wczoraj Piast. Teraz kolej na zwycięstwo Lechii. Liga jest ustawiona pod nasz spadek i niestety trzeba każdy mecz grac na 200%.

odpowiedz
Legiak83 - 4 godziny temu, *.79.53

Wystarczyło wygrać z niecieczą, arką i piastem u siebie i dziś walczylibysmy o puchary a może i MP. A tak bedziemy bili sie o utrzymanie do ostatniej kolejki

odpowiedz
DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com

Czwarte miejsce ciągle czeka na Legię! Wygrajmy z Rakowem i walczymy o marzenia! Żadne spadki i spółdzielnie niegroźne, wystarczy tylko punktować.

odpowiedz
KAMI(L) - 11 godzin temu, *.play.pl

Nic odkrywczego nie napiszę, ale trzeba wygrywać. W tym sezonie NIE WYGRALIŚMY W LIDZE choćby 2 RAZY Z RZĘDU!
Inaczej nie ma nawet sensu patrzeć na inne drużyny czy mówić o spółdzielniach.

odpowiedz
Tak - 12 godzin temu, *.orange.pl

10 spółdzielni,lepiej dla Zagłębia żeby Legia spadła niż zdobyć mistrza, spadnie Radom....Legia spokojnie wygra z rozbitym Rakowem,oni nie potrafili wygrać nawet z Avia,wygrali jeden mecz na wiosnę i grają co 3 dni od miesiąca

odpowiedz
Romek - 14 godzin temu, *.161.230

Spółdzielnia na bank! 🤯

odpowiedz
Alan - 14 godzin temu, *.centertel.pl

@Romek:

Spółdzielnie to miałeś w 93 roku.

Wystarczy wygrywać Radom, Piast x 2, i juz by takiej sraczki jak teraz nie bylo.

odpowiedz
R - 21 godzin temu, *.play-internet.pl

To jakaś masakra. Drużyny z dołu ciągle wygrywają.

odpowiedz
Yyy - 22 godziny temu, *.tpnet.pl

Oby w sobotę trzy remisy były , to by było dobre dla nas .

odpowiedz
Legia - 22 godziny temu, *.31.17

Legia - Raków 2:1

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 22 godziny temu, *.orange.pl

W nocy że środy na czwartek śniło mi się, że Legia spadła z ekstraklasy.
Chociaż moje sny dprawdzaja się tylko te z czwartku na piątek.

odpowiedz
Anonim - 20.03.2026 / 19:54, *.orange.pl

Piast rozjechał Radomiaka a mieliśmy problem aby strzelić drugą bramkę.

odpowiedz
Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl

@Anonim: pewnie i masz rację. Ale też prawda jest taka, że kontekst trochę inny. Bo oni grali u siebie, my nie. I do tego jeszcze na ch...wej murawie, którą teraz wymieniają, bo ich pzpn postraszył zmianą stadionu.

odpowiedz
SEBO(L) - 20.03.2026 / 18:21, *.play.pl

Mecz z Radomiakiem był w piątek. Od tego czasu mieli 8 dni na odpoczynek i przygotowanie do meczu z Rakowem. Oni w tym czasie zagrali 2 mecze.

Naszym asom w niedzielę trawa pod nogami powinna wręcz palić się od zapi.lania . Jeśli tego nie wygrają, nawet byle jak, to już nie ma sensu tego dziadostwa podtrzymywać. Mogą pokazać się na tle podmęczonego rywala.

Jestem ciekaw, jak będą wyglądać i co pokażą.

Niestety, chyba wiem...🤔

odpowiedz
Piotrek - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl

@SEBO(L): Ciekawe czy podmęczony Raków ma powiedziane, że mają sobie strzelać jak Jaga w przypadku słabszej formy strzeleckiej niekwestionowanej gwiazdy ekstraklasy Rajowicza? Chyba że zagra JP, to niektualne.

odpowiedz
SEBO(L) - 5 godzin temu, *.play.pl

@Piotrek: jaga miała powiedziane...🫣🤔?

odpowiedz
PanDora - 20.03.2026 / 12:22, *.plus.pl

Uważam, że legia powinna uważać 😂

odpowiedz
Wycior - 20.03.2026 / 10:34, *.vectranet.pl

Kolejna kolejka emocji, kolejny mecz, który na papierze musimy wygrać, kolejne kalkulacje czy uda nam się nie spaść… A miejsca w europucharach podzielą między sobą inne, podobno słabsze kluby. Dzięki Pudel za huczne obchody 110 lecia!

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.