Przed nami 26. kolejka Ekstraklasy. W piątek Piast zmierzy się z Radomiakiem, a Motor z Zagłębiem. W sobotę Cracovia podejmie GKS Katowice, ponadto Lechia zagra z Pogonią. Będąca ostatnio w dołku Jagiellonia gościć będzie Wisłę Płock.

4 mecze odbędą się w niedzielę. Ciekawie zapowiadają się przede wszystkim spotkania pomiędzy Widzewem i Górnikiem oraz Legią i Rakowem.









26. kolejka:





Piątek, 20.03.

godz. 18:00 Piast Gliwice - Radomiak Radom (C+ Sport 3)

godz. 20:30 Motor Lublin - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport)





Sobota, 21.03.

godz. 14:45 Cracovia - GKS Katowice (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (C+ Sport 3)





Niedziela, 22.03.

godz. 12:15 Korona Kielce - Arka Gdynia (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Widzew Łódź - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

godz. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)





