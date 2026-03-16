Poznaliśmy terminy trzech kwietniowych meczów koszykarskiej Legii. Nasz zespół w Lany Poniedziałek zagra w Sopocie z Treflem. W niedzielę, 12 kwietnia podejmować będziemy zespół Górnika Wałbrzych, a 6 dni później w hali na Bemowie zagramy z GTK Gliwice.
Terminy najbliższych meczów Legii:
21.03 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław [Polsat Sport 2]
28.03 (SO) g. 17:30 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
06.04 (PN) g. 17:30 Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
12.04 (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych [Youtube]
18.04 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Tauron GTK Gliwice [Youtube]
26.04 (ND) Legia Warszawa - AMW Arka Gdynia