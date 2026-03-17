Legia się poprawia, ale tabela ucieka. Paradoks sezonu

Marek Papszun odbudował formę i ograniczył porażki. Problem w tym, że reszta ligi punktuje jeszcze szybciej. Dane pokazują, dlaczego 16. miejsce to nie przypadek. Trwa wyścig, w którym Legia wciąż traci dystans.

Po 25 kolejkach Ekstraklasy Legia Warszawa jest szesnasta z 29 punktami. Brzmi źle. Ale jeszcze w grudniu była siedemnasta z 19 punktami — i wtedy brzmiało to katastrofalnie. Czy Marek Papszun odmienił drużynę? Tak. Czy to wystarczy? Dane mówią: jeszcze nie.





Zacznijmy od kontekstu, bo bez niego liczby nie mają sensu. Sezon 2025/26 Legia rozpoczęła pod wodzą Edwarda Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec nie przetrwał nawet do przerwy zimowej — został zwolniony 31 października, po zaledwie czterech miesiącach. Przez kilka tygodni tymczasowo drużynę prowadził Inaki Astiz. 19 grudnia stery przejął Marek Papszun, ściągnięty z Rakowa Częstochowa, z kontraktem do 2028 roku i mandatem na gruntowną przebudowę.









Bilans, który zastał, był brutalny: 17. miejsce w tabeli, strefa spadkowa, odpadnięcie z Ligi Konferencji, pożegnanie z Pucharem Polski. Legia zimowała na przedostatniej pozycji w lidze. Wszyscy mieliśmy przed oczami powtórkę z sezonu 2021/2022.





Efekt Papszuna: liczby mówią „lepiej", ale nie mówią „dobrze"

Siedem kolejek rundy wiosennej pod wodzą nowego trenera przyniosło wymierną poprawę. Porównanie jest jednoznaczne:





Legia Warszawa — jesień vs wiosna 2025/26 Statystyka Jesień

Iordanescu / Astiz Wiosna

Papszun Zmiana Mecze 18 7 — Punkty 19 10 — Z / R / P 4 / 7 / 7 2 / 4 / 1 — Bramki 19 - 21 10 - 9 — Pkt / mecz 1.06 1.43 +35% % porażek 39% 14% -25pp % remisów 39% 57% +18pp Bramki strzelane / mecz 1.06 1.43 +35% Bramki stracone / mecz 1.17 1.29 +10% Jesień: kol. 1-18 (lipiec–grudzień 2025). Wiosna: kol. 19-25 (luty–marzec 2026, trener Papszun od kol. 20).





Kluczowa zmiana jest widoczna w jednej liczbie: procent porażek spadł z 39% do 14% . Papszun przede wszystkim ustabilizował defensywę. Legia straciła wiosną 9 bramek w 7 meczach, co przekłada się na 1.29 gola na mecz — jesienią było to 1.17, więc z tyłu nieco gorzej (szczególnie bolą bramki tracone po stałych fragmentach gry), ale z przodu zespół zaczął stwarzać więcej sytuacji (1.43 gola strzelane vs 1.06 jesienią).



Problem? Tylko 2 zwycięstwa w 7 meczach wiosennych. Aż 57% spotkań kończy się remisem. W tabeli rundy wiosennej Legia jest ósma — solidnie, ale nie rewelacyjnie. A przy takim dorobku punktowym każdy remis to de facto stracona szansa na ucieczkę z dołu tabeli. I właśnie taką straconą szansę, tuż po końcowym gwizdku w Radomiu, w męskich słowach skomentował Papszun, co dobrze wyłapały kamery Canal+.





Najrówniejsza Ekstraklasa od lat: 5 punktów na 8 drużyn

I tu dochodzimy do sedna problemu — tego, czego nie widać w prostym porównaniu jesień/wiosna. Ta Ekstraklasa jest niesamowicie wyrównana. Pozycje od 9. do 16. dzieli zaledwie 5 punktów. Osiem drużyn zmieszczonych w przedziale 29–34 punktów. Średnio 0.7 punktu między pozycjami.



Co to oznacza w praktyce? Dwa zwycięstwa mogą wywindować Legię o 3-4 lokaty. Ale jedna porażka może ją zepchnąć w jeszcze większą otchłań strefy spadkowej. W tak zagęszczonej tabeli nic nie jest przesądzone — ani utrzymanie, ani spadek. Życie może napisać zupełnie różne scenariusze w ciągu najbliższych kilku tygodniach.





Strefa ścisku — pozycje 9–18 po 25 kolejkach # Klub Pkt Strata do 9. MECZE wIOSNA Pkt/m wiosna 9. Pogoń Szczecin 34 — 7 1.86 10. Motor Lublin 34 0 7 1.86 11. Radomiak Radom 33 -1 7 1.00 12. Cracovia 33 -1 7 0.86 13. Korona Kielce 33 -1 7 1.29 14. Piast Gliwice 32 -2 8 1.50 15. Arka Gdynia 30 -4 7 1.29 16. Legia Warszawa 29 -5 7 1.43 17. Widzew Łódź 28 -6 7 1.14 18. Bruk-Bet Termalica 22 -12 7 0.43









Spójrzcie na kolumnę „Forma wiosenna". Pogoń i Motor punktują w tempie, Piast -. Legia z wynikiem 1.43 jest co prawda lepsza niż Radomiak czy Cracovia, ale te drużyny jesienią były znacznie wyżej w tabeli. Nie wspominając już o GKS Katowice, który był tuż nad Legią (1 punkt więcej), a obecnie ma o 7 oczek więcej. Środek tabeli nie czeka — on cały czas aktywnie pracuje i ucieka.





Poprawa bez postępu: najgroźniejszy paradoks sezonu

I to jest kluczowe odkrycie tej analizy. Warto się nad nim zatrzymać, bo intuicja podpowiada coś innego niż dane.



Na koniec rundy jesiennej Legia traciła do pozycji 11-14 średnio 1-2 punkty . Teraz — po siedmiu kolejkach poprawy pod Papszunem — traci do tych samych pozycji 3-4 punkty . Strata się podwoiła, mimo że forma jest obiektywnie lepsza.



Jeszcze bardziej wymowny jest dystans do 15. pozycji — granicy strefy zagrożenia. Na koniec jesieni Legia traciła do niej 1 punkt. Teraz, po siedmiu kolejkach wiosennych, traci... dokładnie tyle samo. 1 punkt. Siedem meczów poprawy i zero postępu w dystansie do bezpieczeństwa.









Legia wygrała walkę z formą, ale nie wygrała jeszcze walki z tabelą. W najrówniejszej Ekstraklasie od lat sama poprawa nie wystarczy — potrzebne jest przyspieszenie.





To nie jest kwestia złej pracy Papszuna — jego wpływ na organizację gry i mentalność drużyny jest widoczny. Problem jest strukturalny: Legia jesienią zbudowała tak głęboki dół punktowy, że nawet w miarę sensowna forma wiosenna ledwo pozwala utrzymać dystans, a nie go zmniejszać.





9 kolejek prawdy: co musi się wydarzyć

Do końca sezonu pozostało 9 meczów. Pięć u siebie, cztery na wyjeździe. Kalendarz jest wymagający:

​ Raków Częstochowa (5.)

​ Pogoń Szczecin (8.)

​ Górnik Zabrze (4.)

​ Zagłębie Lubin (1.)

​ Lech Poznań (2.)

​ Widzew Łódź (17.)

​ Bruk-Bet Termalica Nieciecza (18.)

​ Lechia Gdańsk (14.)

​ Motor Lublin (9.)





Cztery z dziewięciu meczów to starcia z aktualnym top 5 (Raków, Górnik, Zagłębie, Lech). Zbieranie punktów z tych spotkań będzie ekstremalnie trudne.



Dlatego prawdziwymi finałami tego sezonu, a raczej meczami o życie, mogą okazać się mecze z samej końcówki rozgrywek: Widzew (dom), Termalica (wyjazd) i Lechia (wyjazd). Bezpośrednie starcia z rywalami ze strefy spadkowej (przynajmniej na ten moment). Dziewięć punktów, które mogą zamknąć temat spadku albo go przypieczętować.





Trzy scenariusze na finisz sezonu — 9 meczów do końca Scenariusz Bilans

Z - R - P + pkt Końcowy Prognoza Optymistyczny 6 - 1 - 2 +19 48 pkt Bezpieczne utrzymanie, okolice 10-13. miejsca Realistyczny 3 - 3 - 3 +12 41 pkt Utrzymanie z nerwami, pozycja 14-15. Pesymistyczny 1 - 3 - 5 +6 35 pkt Strefa zagrożenia, walka do ostatniej kolejki Punkt wyjścia: 29 pkt po 25 kolejkach (16. miejsce). Historyczna granica spadku w 18-zespołowej Ekstraklasie: ok. 35-38 pkt.



Scenariusz realistyczny — oparty na aktualnej formie 1.43 pkt/mecz — daje Legii ok. 41 punktów. To powinno wystarczyć do utrzymania, ale w tak wyrównanej lidze nie daje żadnych gwarancji. Historycznie granica spadku w 18-zespołowej Ekstraklasie oscyluje wokół 35-38 punktów.







Cele: co jeszcze realne, a co już nie

Mistrzostwo Polski — nierealne. Nawet wygrana we wszystkich 9 meczach (maks. 56 pkt) nie gwarantuje dogonienia lidera. Szanse: ~0%.



Europejskie puchary (top 4) — teoretycznie możliwe, praktycznie niemal nierealne. Strata 9 punktów do czwartego miejsca przy 9 meczach do końca wymagałaby wygrania prawie wszystkich spotkań przy jednoczesnym załamaniu formy Górnika, Jagiellonii czy Rakowa oraz braku wystrzału formy jednej z niżej klasyfikowanych drużyn. Szanse: poniżej 2%.



Utrzymanie — najbardziej prawdopodobne, ale nie pewne. Wymaga zdobycia 9-12 punktów z 9 meczów, co jest realne przy utrzymaniu formy z wiosny. Szanse: ~75%.



Spadek — ryzyko realne, zwłaszcza jeśli seria remisów się nie przerwie, a np.Widzew (1.14 pkt/mecz wiosną) wejdzie w lepszą passę. Szanse: ~25%.





Potrzebny przełom!

Marek Papszun zrobił to, czego się od niego oczekiwano w pierwszej kolejności: ustabilizował drużynę, ograniczył porażki, przywrócił organizację gry. Ale sezon 2025/26 Ekstraklasy nie nagradza samej stabilizacji. W lidze, gdzie 8 drużyn mieści się w 5 punktach, remisy to waluta, która nie kupuje bezpieczeństwa.



Legia potrzebuje przełomu — nie kolejnego remisu, ale serii zwycięstw, która pozwoli wyrwać się z grawitacji dolnej połowy tabeli. Kalendarz daje szansę: pięć meczów u siebie, w tym kluczowe starcie z Widzewem. Ale też daje ryzyka: cztery wyjazdy, w tym do lidera i wicelidera.



Dziewięć kolejek, jeden punkt nad strefą spadkową, najrówniejsza Ekstraklasa od lat. Każdy weekend może zmienić wszystko. Zaklinanie rzeczywistości czy patrzenie w górę może się srogo zemścić. Decydują punkty. A tych wciąż brakuje.





