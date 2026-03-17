PLB: Pięściarze Legii walczyć będą dla nowych klubów

Znamy już składy drużyn, które w najbliższych dniach rozpoczną drugi sezon reaktywowanej Polskiej Ligi Boksu. Do rozgrywek nie przystąpią obrońcy tytułu - Klub Bokserski Legia Warszawa, który musiał zrezygnować ze startu z powodów finansowych i braku finansowego wsparcia ze strony władz miasta. Wielu pięściarzy, którzy występowali w barwach Legii zarówno w PLB, jak i na co dzień trenujących w Legii, zobaczymy ponownie w Polskiej Lidze Boksu, tyle, że w barwach innych drużyn.

Bartłomiej Rośkowicz, Mateusz Grejber i Bohdan Gorgol walczyć będą dla Imperium Boxing Wałbrzych, do Pomorzanina Toruń dołączyli Jakub Straszewski, Elvir Karimow i Rami Kiwan. Nikolas Pawlik i Oskar Kopera znaleźli się w składzie Concordii Knurów, a w drużynie Królewskiego Kraków (który zastąpił KB Legia w PLB) - Adam Tutak.