20-22.03: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę swoje domowe spotkania rozegrają koszykarze Legii ze Śląskiem (17:30, Polsat Sport 2) oraz futsaliści z We-Metem Kamienica Królewska (18:00). W niedzielę o 20:15 przy Ł3 mecz z Rakowem, na którym szykuje się bardzo dobra frekwencja.
Rozkład jazdy:
20.03 g. 18:00 Piast Gliwice - Radomiak Radom
21.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
21.03 g. 18:00 Legia Warszawa - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska [futsal, ul. Gładka 18]
22.03 g. 12:00 Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa
22.03 g. 12:15 De Graafschap - FC Den Haag
22.03 g. 13:00 Znicz Basket Pruszków - Legia II Warszawa [kosz]
22.03 g. 15:00 Trójka Staszkówka/Jelna - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]
22.03 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Warta Poznań
22.03 g. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa