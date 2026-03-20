Ranking UEFA: Polska na 12. miejscu. Duże korzyści dla polskich klubów

W czwartek polskie drużyny zakończyły grę w europejskich pucharach w obecnym sezonie - Polska w rankingu UEFA za sezony 2021/22-2025/26 zajęła 12. miejsce. Oznacza to, że w sezonie 2027/28 w europejskich pucharach zagra pięć polskich zespołów, w tym dwie w eliminacjach Ligi Mistrzów i dwie w eliminacjach Ligi Europy.

Mistrz Polski zacznie grę od IV rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów w ścieżce mistrzowskiej, wicemistrz Polski od II rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów w ścieżce ligowej, zdobywca Pucharu Polski od IV rundy eliminacyjnej Ligi Europy, trzecia drużyna Ekstraklasy od II rundy eliminacyjnej Ligi Europy, a czwarta drużyna Ekstraklasy od II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Oznacza to, że już na starcie sezonu dwie polskie drużyny będą pewne gry w fazie ligowej (mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski).









W przypadku, gdy Puchar Polski zdobędzie mistrz lub wicemistrz kraju, w eliminacjach LE zagrają trzecia i czwarta drużyna Ekstraklasy, a w eliminacjach LK wystąpi piąta drużyna ligi.







UEFA musi jeszcze zatwierdzić powyższy przydział miejsc pucharowych, gdyż obecne zasady obowiązują formalnie tylko do sezonu 2026/27. Ostateczny system rozgrywek zatwierdzony zostanie w sierpniu.