Ranking UEFA: Polska na 12. miejscu. Duże korzyści dla polskich klubów

W czwartek polskie drużyny zakończyły grę w europejskich pucharach w obecnym sezonie - Polska w rankingu UEFA za sezony 2021/22-2025/26 zajęła 12. miejsce. Oznacza to, że w sezonie 2027/28 w europejskich pucharach zagra pięć polskich zespołów, w tym dwie w eliminacjach Ligi Mistrzów i dwie w eliminacjach Ligi Europy.

Mistrz Polski zacznie grę od IV rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów w ścieżce mistrzowskiej, wicemistrz Polski od II rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów w ścieżce ligowej, zdobywca Pucharu Polski od IV rundy eliminacyjnej Ligi Europy, trzecia drużyna Ekstraklasy od II rundy eliminacyjnej Ligi Europy, a czwarta drużyna Ekstraklasy od II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Oznacza to, że już na starcie sezonu dwie polskie drużyny będą pewne gry w fazie ligowej (mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski).


 


W przypadku, gdy Puchar Polski zdobędzie mistrz lub wicemistrz kraju, w eliminacjach LE zagrają trzecia i czwarta drużyna Ekstraklasy, a w eliminacjach LK wystąpi piąta drużyna ligi.


UEFA musi jeszcze zatwierdzić powyższy przydział miejsc pucharowych, gdyż obecne zasady obowiązują formalnie tylko do sezonu 2026/27. Ostateczny system rozgrywek zatwierdzony zostanie w sierpniu. 



Komentarze (5)

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Warto więc było odpuścić obecny sezon, żeby w kolejnym walczyć o mistrza😁 gorzej tylko, jeśli będziemy musieli walczyć o powrót do ekstraklasy..⚽️

Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

To już skończyła się punktacja? Od 1/4 finałów już nie dodają punktów, że Polska " już zajela"?

Mateusz z Gór - 45 minut temu, *.orange.pl

@Kibic Legii od 1975: Aktualny sezon w ogóle się nie liczy.

sss - 28 minut temu, *.tvp.pl

@Kibic Legii od 1975:
punkty już będą zdobywały ligi znajdujące się nad Polska w Rankingu z wyjątkiem Ukrainy. Ale tam to nawet jakby Szachtar wygral LK, to nas nie dogonią.

kwachu - 1 godzinę temu, *.com.pl

a my na tym nie skorzystamy i znowu czołówka nam odjedzie. Pudel won

więcej filmów
