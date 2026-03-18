Terminy meczów z Arką i MKS-em

Poznaliśmy dokładne terminy meczów z AMW Arką Gdynia (26 kwietnia o 12:30) oraz MKS-em Dąbrowa Górnicza (piątek, 1 maja o 20:15) na koniec sezonu zasadniczego. Z kolei mecze ostatniej, 30. kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi rozegrane zostaną w środę, 6 maja. Wówczas Legia podejmować będzie na Bemowie Kinga Szczecin.
Terminy najbliższych meczów Legii:
21.03 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław [Polsat Sport 2]
28.03 (SO) g. 17:30 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
06.04 (PN) g. 17:30 Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
12.04 (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych [Youtube]
18.04 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Tauron GTK Gliwice [Youtube]
26.04 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - AMW Arka Gdynia [Polsat Sport 2]
01.05 (PT) g. 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
06.05 (ŚR) Legia Warszawa - King Szczecin