Przygotowania do Rakowa bez Marka Papszuna

Od poniedziałku Legia Warszawa przygotowuje się kolejnego ligowego spotkania. W treningach nie uczestniczy jednak Marek Papszun, który zachorował. "W wyniku infekcji trener nie będzie obecny na treningach przez kilka dni" - poinformował klub.

Szkoleniowiec pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem, żeby zachować ciągłość przygotowań drużyny.





"Jesteśmy pewni, że trener będzie mógł poprowadzić zespół w najbliższym meczu z Rakowem Częstochowa. Klub i drużyna życzą trenerowi szybkiego powrotu do zdrowia" - dodaje Legia.







