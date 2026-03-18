Awans FC Den Haag do Eredivisie! Gratulujemy!

Piłkarze FC Den Haag wygrywając wczoraj z Jond Utrechtem 1-0 zapewnili sobie awans do Eredivisie na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu 2025/26. Nasi przyjaciele wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej po pięcioletniej przerwie - z Eredivisie spadli w maju 2021 roku.

W ostatnich dwóch sezonach FC Den Haag walczył o awans do Eredivisie w barażach, ale w obu przypadkach musiał uznać wyższość innych drużyn (kolejno Excelsioru i Telstara). W obecnych rozgrywkach piłkarze z Hagi wygrali 24 mecze, zaliczyli 2 remisy i 6 porażek i wraz z Cambuur mają sporą przewagę nad resztą stawki. Po wczorajszej wygranej z młodzieżowym zespołem z Utrechtu, ekipa z Hagi świętowała awans, ale większa impreza z okazji awansu będzie miała miejsce w kwietniu, bowiem sezon zakończony zostanie dopiero za 6 tygodni.





Naszym przyjaciołom z Hagi serdecznie gratulujemy awansu!